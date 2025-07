Temperaturas amenas e retorno da chuva: como será o clima nesta semana na Serra

Máximas devem chegar aos 22ºC na quarta-feira. Ulisses Castro / Agencia RBS

O termo firme na Serra segue pelo menos até a próxima quarta-feira (16). Neste sábado (12), o dia amanheceu com a presença de uma densa neblina acompanhada de umidade na maioria dos municípios da região.

Ao longo da tarde, a atuação da área de alta pressão em superfície mantém o tempo firme, com predomínio de sol e sem chuva em praticamente todo o Estado. Conforme a Climatempo, as temperaturas permanecerão mais amenas neste sábado, com 18ºC em Caxias do Sul e 19ºC em Bento Gonçalves.

No domingo (13), o período da madrugada e da manhã ainda deve reservar condições para neblina na Serra. O dia amanhece marcado por temperaturas mais amenas, sinalizando uma trégua quanto ao frio mais intenso sentido nas manhãs anteriores. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. À tarde, as temperaturas seguem mais amenas. A mínima em Caxias será de 12ºC e a máxima de 19ºC.

Já para segunda-feira (14), a tendência ainda será de neblina no amanhecer pela região serrana. No decorrer das horas, o sol aparece entre nuvens e ajuda a dissipar a nebulosidade baixa. A partir do período da tarde, os termômetros sobem um pouco mais em relação aos dias anteriores. A mínima pela manhã será de 11ºC em Caxias e a máxima durante a tarde pode chegar aos 21ºC.

A terça (15) e quarta-feira (16) serão dias praticamente parecidos em relação ao clima na Serra. Conforme a Climatempo, o amanhecer terá temperaturas na marca dos 11ºC. Ao longo do dia, chega aos 22ºC na maioria dos municípios da região.

O retorno da chuva na Serra deve ocorrer na quinta-feira (17). As instabilidades devem persistir durante todo o dia pela região, com mínimas na marca dos 12ºC no amanhecer e as máximas podendo chegar aos 17ºC durante a tarde.