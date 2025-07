Smed de Caxias atualiza inscrições para Creche da Educação Infantil; responsáveis pelas crianças recebem comunicado

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) de Caxias do Sul atualiza nesta semana as inscrições para a etapa Creche da Educação Infantil (zero a três anos). Nesse processo, os responsáveis legais pelas crianças inscritas recebem uma mensagem via WhatsApp até quarta-feira (23) com link de acesso à plataforma para abastecimento das novas informações.