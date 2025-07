Show nacional, local inédito e ingressos mais acessíveis: saiba como será o concurso que elegerá a rainha da Festa da Uva 2026

As 12 candidatas ao título de rainha e princesas da Festa da Uva 2026 no dia 5 de julho, quando foram nomeadas embaixatrizes. Leandro Araújo / Divulgação

Os olhares dos caxienses se voltam, dentro de um mês, para a escolha da rainha e das princesas da 35ª Festa Nacional da Uva. De forma inédita, o concurso que elegerá a nova corte será realizado no Ginásio do Sesi, a partir das 20h do dia 23 de agosto. Ao todo, 12 embaixatrizes desfilarão em busca do título principal.

A expectativa é de receber um público de cerca de 3 mil pessoas, sendo 1,5 mil na área de arquibancada, cujos ingressos terão preços mais acessíveis em comparação com a última edição. A venda dos bilhetes deve se iniciar ainda nesta semana, pelo site Minha Entrada e também junto à Comissão Comunitária. Quem for prestigiar o evento terá estacionamento gratuito.

O ginásio abrirá as portas para o público às 18h. O protocolo de deverá iniciar, pontualmente, às 20h, com as falas de autoridades. Na sequência, as 12 candidatas ao trio desfilam individualmente, em ordem alfabética, em uma passarela em formato de "T", de 30 metros, na quadra do ginásio. O público também poderá acompanhar todos os detalhes por telões.

Após, está previsto um desfile coletivo e coreografado. Segundo a diretora executiva da Festa da Uva 2026, Carla Pezzi, ainda não está definido se a música-tema da 35ª edição do evento será apresentada neste dia. A cerimônia seguirá, então, com a apresentação das torcidas, com 40 segundos para cada.

Nesse momento, os jurados das candidatas e das torcidas já estarão fora de cena, e começará o show do músico Vitor Kley. A apresentação do gaúcho, que é reconhecido por sucessos como O Sol e Morena, deve durar uma hora e 20 minutos. Segundo Carla, o músico foi escolhido por ser uma atração popular e carismática, especialmente entre o público mais jovem.

— É um artista que vem para somar, que conversa com vários artistas, de várias gerações. O nome dele está tendo uma receptividade muito boa — comenta a diretora executiva da 35ª Festa da Uva.

A coroação

A partir do encerramento do show de Vitor Kley, inicia-se a etapa de premiação do evento de escolha. Primeiramente, serão conhecidas as torcidas mais original, mais animada e mais organizada. A cerimônia segue com a despedida do trio atual, formado pela rainha Lizandra Mello Chinali e pelas princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho.

O momento mais esperado da noite deve ocorrer nos primeiros minutos da madrugada do dia 24 de agosto, domingo. Primeiramente, serão conhecidas as princesas, por ordem alfabética. A rainha será nomeada e coroada em seguida. O evento encerra-se com o discurso da nova soberana, a entrega da premiação, o primeiro desfile da corte de 2026 e as entrevistas para a imprensa.

Ingressos mais acessíveis e bilhetes individuais para as mesas

Os ingressos para a arquibancada estarão mais baratos na comparação com o último evento de escolha, realizado em 2023, no Centro de Eventos do Parque Mário Bernardino Ramos.

A redução de custo, segundo os organizadores, está atrelada com a mudança de local, uma vez que no Ginásio do Sesi não é necessário fazer a montagem de estruturas móveis, como o palco e as arquibancadas. A economia é calculada em cerca de R$ 200 mil.

O ingresso inteiro para arquibancada será vendido a R$ 60. O bilhete solidário, que exige a entrega de um quilo de alimento não perecível, custará R$ 35. Já estudantes e pessoas com mais de 60 anos podem acessar a meia-entrada, a R$ 30, mediante comprovação.

Quem quiser assistir a escolha das mesas poderá adquirir por R$ 1,2 mil para seis lugares. Uma das novidades deste ano é o bilhete individual, para mesas compartilhadas.

— As pessoas vão poder pagar R$ 250 (cada) e podem comprar um, dois ingressos, três ingressos. É uma novidade, porque em outras edições vendíamos as mesas somente no número fechado, de seis lugares. É importante destacar que o estacionamento é gratuito e o pedido é para que as pessoas cheguem cedo, para que possam se acomodar confortavelmente — complementa Carla.

Mais informações podem ser solicitadas pelo WhatsApp (54) 99168-8237.

Jurados: sete jurados de fora de Caxias do Sul já estão definidos para a escolha do novo trio. Os nomes não são revelados. Outros cinco avaliadores farão a escolha das melhores torcidas.

Premiação: a nova corte da Festa da Uva será premiada com uma viagem para o Nordeste, oferecida pela Saltur Viagens e Turismo. A rainha e as princesas poderão escolher o resort e a data do passeio, com prazo de seis meses após o fim da 35ª edição do evento. A viagem terá duração de sete dias.

Coroa: a apresentação das coroas que embelezarão a rainha e as princesas será no dia 9 de agosto, na Villa Dei Troni, em Ana Rech, somente para convidados. O horário não está definido, mas a expectativa é de que seja no fim da tarde. Os objetos foram idealizados pelo estilista caxiense Carlos Bacchi. A confecção é da Indústria Metalúrgica Rubizza.