Serra Gaúcha ganhará observatório de turismo

Será lançado, nesta segunda-feira (14), o Observatório do Turismo da Serra Gaúcha e também a rota de enoturismo Encosta do Vinho. O projeto vai ser apresentado no auditório do Bloco A da UCS, às 14h, por meio do Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra (Corede Serra), ao lado dos Coredes Hortênsias e Campos de Cima da Serra, e contará com a presença do secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini.

Desenvolvida com recursos da Consulta Popular de 2020, repassadas pelo Corede Serra em 2022, a plataforma beneficiará 49 municípios, que somam quase 1,2 milhão de habitantes. Com ela, a comunidade regional terá acesso a registros e quantificações de fluxos turísticos, perfil e comportamento de viajantes, monitoramento da sustentabilidade dos destinos turísticos, além de dados, informações e estudos sobre a Serra.

Observatório do Turismo da Serra Gaúcha é idealizado, coordenado e operado pelo Núcleo de Inovação e Desenvolvimento (NID) da UCS, um grupo multidisciplinar de pesquisadores com atuação em temas relacionados com Observação, Desenvolvimento e Inteligência Turística e Territorial (ODITT).