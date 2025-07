Seminário para valorizar queijo colonial da Serra Gaúcha ocorre em Carlos Barbosa

Queijo colonial é tema principal de seminário Isadora Camêlo / Divulgação

Um evento voltado à valorização do queijo colonial ocorre no próximo dia 29 em Carlos Barbosa. O seminário Indicação geográfica do queijo colonial da Serra Gaúcha será realizado na sede da Associação dos Funcionários da Cooperativa Santa Clara (Ascla) e reunirá produtores rurais, técnicos, gestores públicos e representantes de entidades ligadas à agricultura, turismo e cultura.

A proposta do seminário é discutir ações para a valorização do queijo colonial artesanal, destacando a relevância cultural e econômica desse alimento típico da região. O encontro contará com palestras e debates sobre regulamentação, qualidade sanitária, identidade sensorial e os impactos positivos que a certificação de origem pode gerar para os pequenos produtores.

A atividade é promovida pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com a Emater/RS-Ascar, Sebrae e a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas. Os interessados podem se inscrever por meio do link disponível até a data do evento ou preenchimento das vagas.

Programe-se