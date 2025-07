Semana será de tempo seco na Serra, com chuva prevista apenas para a terça-feira

Nesta segunda as máximas podem chegar aos 21ºC.

A Serra deve ter temperaturas amenas e sol em praticamente toda a semana , conforme aponta a Climatempo. Nesta segunda-feira (7), inclusive, as máximas podem chegar aos 21ºC em Caxias do Sul.

O sol só não deverá aparecer na terça-feira (8), quando o dia vai começar com tempo firme, mas entre o fim da manhã e o período da tarde podem ocorrer algumas pancadas de chuva na região. As temperaturas permanecem baixas, especialmente na madrugada e manhã, com mínima de 9ºC e máxima de 20ºC para Caxias. Já em São José dos Ausentes, não passa dos 15ºC.