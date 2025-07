São José dos Ausentes registra -4,2ºC nesta quarta, a menor temperatura da Serra

Em mais um dia gelado no Rio Grande do Sul, esta quarta-feira (2) registrou pelo menos 20 municípios do Estado com temperaturas negativas , sendo cinco deles na Serra , conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Assim como na terça-feira (1º), São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, é a cidade com a temperatura mais baixa da região serrana no amanhecer desta quarta, com -4,2ºC. Dom Pedrito ocupou a segunda posição do ranking, com -4ºC, seguida por Cambará do Sul, com -3,7ºC (sensação de -6°C) e Vacaria, com -3,7ºC. Ainda de acordo com os dados da Climatempo, Serafina Corrêa registrou -1,9ºC e Bento Gonçalves, -1,1ºC.