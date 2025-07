“São fatalidades isoladas, mas que trouxeram grande impacto”, avalia secretário de Turismo, sobre casos de mortes em atrações da Serra 

Secretário Estadual de Turismo Ronaldo Santini compareceu ao lançamento do Observatório de Turismo da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Uma semana após a Serra registrar três vítimas fatais em espaços turísticos, a segurança nos destinos de visitação foi abordada durante o lançamento do Observatório de Turismo da Serra Gaúcha. A apresentação oficial do projeto, que ocorreu na tarde desta segunda-feira (14), reuniu prefeitos e empresários do segmento turístico na Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Entre os presentes estava o Secretário Estadual de Turismo, Ronaldo Santini, que comentou a situação do setor após os episódios no Mátria Parque de Flores, em São Francisco de Paula, e no cânion Fortaleza, em Cambará do Sul.

— São fatalidades que aconteceram de forma isolada, mas que trouxeram grande impacto. Impacta emocionalmente, em conceitos, no destino turístico do Estado. Precisamos estar permanentemente revisitando as questões de segurança, chamando a atenção especialmente para os gestores privados, que são os responsáveis pela segurança dentro dos empreendimentos, para que eles estejam vigilantes — apontou o secretário.

Conforme Santini, o governo estadual tem trabalhado em parceria com o Sebrae para qualificar os empreendimentos privados. A meta é “mitigar a índice zero” casos como os vistos na última semana. Além das campanhas que o governo tem promovido desde a pandemia, para incentivar a vinda de visitantes, ele salientou o papel do segmento para fortalecer a imagem do Rio Grande do Sul como um destino seguro.

— Agora, cabe fazer com que essa imagem seja, definitivamente, tirada do nosso mapa. Que a gente nunca mais precise vivenciar situações como essas. Precisamos revisar os conceitos de segurança e garantir que não aconteçam novamente. Só assim, vamos recuperar a nossa imagem que, de alguma forma, foi muito abalada.

Presidente do Corede Hortênsias, Flávia dos Santos comenta como região tem lidado com casos de vítimas fatais. Ulisses Castro / Agencia RBS

Na avaliação da presidente do Corede Hortênsias, Flávia dos Santos, os episódios não têm impactado o fluxo de turistas na região. No entanto, a entidade está trabalhando com os municípios para construir alternativas de fortalecer a segurança dos visitantes.

— Foram questões muito pontuais, mas que podem acontecer em qualquer lugar. Aqui nunca tinha acontecido algo neste nível. A gente espera não fomentar tanto esse aspecto negativo.

Comunicação precisa de alinhamento

Ainda durante a manifestação, o secretário apontou que o Rio Grande do Sul enfrenta uma "crise reputacional" desde maio do ano passado. Para reverter a situação, Santini argumentou que a pasta está trabalhando em campanhas para promover o Estado como um destino seguro.

Contudo, indicou a falta alinhamento entre a comunicação do Estado e os gestores municipais. Isso porque argumentou que os vídeos divulgados em redes sociais por prefeitos da região em períodos de chuva foram uma interferência negativa para o segmento.

— Não adianta o governo investir em campanhas se tem vídeos de prefeitos com os coletes da Defesa Civil, que chegam a um milhão de visualizações. Esse milhão de visualizações significa, exatamente, milhões de cancelamentos. E eu não estou dizendo que a gente tem que minimizar. Eu estou dizendo que a gente precisa acertar na comunicação — argumenta.

Como exemplo, o secretário citou Topázio Neto, prefeito de Florianópolis (SC), que tem adotado um tom de tranquilização ao falar de eventos extremos aos turistas.

Observatório de Turismo e nova rota turística buscam fortalecer atrativos

Evento de lançamento reuniu representantes da Amesne, Coredes, UCS e governo do Estado. Ulisses Castro / Agencia RBS

Considerado um projeto inovador para o desenvolvimento do turismo regional, o Observatório do Turismo foi celebrado por prefeitos locais. Desenvolvido com recursos da Consulta Popular de 2020, repassadas pelo Corede Serra em 2022, a plataforma beneficiará 49 municípios.

Na prática, o Observatório irá reunir informações sobre o segmento e traçar indicadores que auxiliarão municípios e empreendedores a aprimorar os negócios e destinos. Uma série de funcionalidades serão liberadas para as cidades. Entre elas, a “Identidade” que irá traçar o perfil dos visitantes; e o “Turismômetro” que concentrará dados do segmento.

A primeira funcionalidade liberada, “Geotur”, permite cadastrar uma localização em um mapa e pesquisar sobre legislação e o contexto local. Nos próximos dias, capacitações serão ofertadas às cidades e empreendedores pelo Núcleo de Inovação e Desenvolvimento (NID) da UCS, responsável por desenvolver o projeto.

Ainda, a Rota Encosta do Vinho – Serra Gaúcha, também foi oficialmente lançada. O projeto enoturístico reúne 22 vinícolas de 12 cidades, ofertando degustações, visitas às propriedades e experiências em meio aos vinhedos. A nova rota foi estruturada a partir de um estudo conduzido pela UCS, que visa explorar o potencial de cidades que ainda não têm o turismo consolidado.