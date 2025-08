Santuário de Caravaggio planeja calçada para peregrinação de joelhos com imagens de Via Sacra Dolorosa

Na imagem, é possível ver como ficará a calçada para peregrinação ajoelhado. Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio / Reprodução

O Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha, receberá, a partir de setembro, obras para corrigir infiltrações e melhorar a pintura externa. A informação foi confirmada pelo reitor, o padre Ricardo Fontana. O investimento para essas duas ações deve girar em torno de R$ 500 mil.

De acordo com o padre Ricardo, essas obras de infiltrações e pintura externa devem ser concluídas até o final do verão, em março de 2026. Após, mais dois serviços estão previstos: a revitalização da Praça das Bandeiras e a reforma da Fonte da Água de Caravaggio e Fonte de Água Benta. Inclusive, será instalada uma nova fonte — ficará uma em cada lado da igreja.

Mas as novidades não param por aí. Após uma visita ao Santuário de Fátima, no ano passado, o padre Ricardo Fontana percebeu a necessidade de fazer uma calçada para a peregrinação de joelhos. Conforme ele, muitos fiéis — tanto durante a Romaria como fora do período — pagam suas promessas dessa forma.

Essa calçada da peregrinação terá uma extensão de aproximadamente 80 metros e iniciará na esplanada, pela Avenida Dom José Barea, até a entrada do Santuário. Ainda não há uma previsão orçamentária para essa obra, que será feita junto de toda a calçada externa do Santuário. A obra deve se iniciar após a Romaria do ano que vem.

— Pensamos em agregar uma Via Sacra Dolorosa, com as 14 estações, desde a condenação de Jesus até a sua morte na cruz e sepultamento. O pessoal costuma colocar uma joelheira ou vem sem nada e acaba machucado com esse tipo de calçamento. Pensamos em fazer uma calçada mais lisa e dar um sentido para isso.

Na imagem, é possível ver como ficará a fonte. Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio / Reprodução

De acordo com o padre, também já há um pré-projeto para o novo presbitério do Santuário. No entanto, essa é uma etapa complexa, de longo prazo, e que não há previsão de início.

— No início havíamos pensado em fazer apenas o chão, para melhorar a parte do piso porque o pessoal que colabora gostaria de ver algo a mais. Então, estamos estudando, apresentamos um primeiro pré-projeto. (É um projeto) de longo prazo, o pessoal sugeriu fazer em mármore, e aqui no Brasil temos dificuldade de encontrar. Teríamos que fazer um projeto com mármore de Carrara, Siena de Pisa (todas na Itália), que tem cores diferentes, misturaria o azul com branco, para dar um aspecto de manto mariano.

Mais de R$ 2 milhões arrecadados

No último final de semana, o Santuário realizou uma prestação de contas das principais obras realizadas entre 2023 e 2025. No período, foram arrecadados R$ 2.611.591,69, sendo R$ 2.251.341,30 de doações espontâneas e outros R$ 360.250,39 com o projeto benfeitores e o dízimo.

De acordo com a prestação de contas, do montante arrecadado, foram investidos R$ 2.394.617,47 em obras:

Estrutura e Manutenção do Complexo:

Revestimento da Cúpula – R$ 1.018.973,65

Pintura do Complexo Santuário – R$ 266.520,99

Conserto do Telhado – R$ 84.481,99

Substituição de Portas e Janelas – R$ 61.837,00

Segurança e Acessibilidade:

Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI) – R$ 349.142,43

Poço Artesiano – R$ 201.672,35

Sistema de Câmeras de Monitoramento e Sala de T.I. – R$ 90.735,51

Câmeras de Transmissão no Santuário – R$ 26.961,77

Restaurações e Equipamentos Litúrgicos:

Restauro do Campanário – R$ 94.492,74

Restauro dos Bancos do Santuário – R$ 34.250,00

Sistema de Som da Marquise (Missas Campais) – R$ 126.928,18

Aquisição de Floreiras, Lixeiras, Totem e Sinos Balizadores – R$ 38.620,86

Retomada da ciclovia e pista de caminhada

Na segunda-feira (28), a prefeitura de Farroupilha assinou a ordem de início das obras da 10ª e 11ª etapas da ciclovia e da pista de caminhada que dá acesso ao Mirante do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio.

Conforme a prefeitura, a 10ª etapa prevê a execução de 241 metros de pista, enquanto a 11ª contempla outros 771,95 metros, dando continuidade à estrutura que já vem sendo construída ao longo dos últimos anos. O investimento total ultrapassa R$ 1,5 milhão, oriundos de emenda parlamentar, repasse do governo do Estado e contrapartida da prefeitura de Farroupilha.