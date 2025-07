Samae entrega projeto de rede de abastecimento para nova penitenciária em Caxias do Sul 

A entrega do projeto foi realizada pelo diretor-presidente do Samae, João Uez, ao secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, na manhã desta segunda-feira (21)

Com um orçamento de R$ 4,5 milhões, o diretor-presidente do Samae, João Uez, entregou ao secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, o projeto de construção da rede de abastecimento de água da nova Penitenciária Estadual de Caxias do Sul. O ato aconteceu na sede do Samae, nesta segunda-feira (21).