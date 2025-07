Saiba quem são os 40 integrantes da Comissão Comunitária da Festa da Uva 2026 de Caxias do Sul

A Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva 2026 foi anunciada na manhã desta quinta-feira (10). Com 40 integrantes, o grupo será responsável pela construção da 35ª edição do tradicional evento de Caxias do Sul, que em 2026 completa 95 anos. O administrador Fernando Bertotto segue como presidente. Ele já lidera as equipes desde 2021.

A 35ª Festa Nacional da Uva ocorre entre os dias 19 de fevereiro e 8 de março de 2026, em Caxias do Sul. Ainda neste ano, a comunidade vai conhecer a Rainha e as princesas do evento. A escolha do trio está marcada para 23 de agosto, a partir das 19h, no Ginásio do Sesi, no bairro Fátima.