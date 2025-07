Saiba quais foram as infrações de trânsito mais registradas em Caxias do Sul nos cinco primeiros meses de 2025

Tendência é que as infrações em 2025 superem os números de 2024. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Exceder o limite de velocidade é a infração de trânsito mais registrada em Caxias do Sul, revelam os dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Somente de janeiro a maio de 2025 foram 38.511 casos no município. O número chama atenção pois é mais que o dobro do que em todo 2024, quando foram 14.083, e segue uma tendência vista desde 2010, com auge em 2015, ano em que houve 47.354 flagrantes do gênero.

O secretário-adjunto de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Caxias (SMTTM), Alfonso Willenbring Junior, explica que os casos de excesso de velocidade ocorrem nas rodovias estaduais e federais que cortam a cidade. Pontos que, inclusive, contam com uso da tecnologia para monitorar a imprudência. Na visão dele, o aumento não é justificado somente por mais fiscalizações, mas também no comportamento dos condutores.

— Eu atribuo isso (aumento da infrações de modo geral) a uma certa despreocupação dos condutores, e felizmente é uma minoria, a imensa maioria obedece e transita em segurança, respeitando as normas de trânsito. Mas entra em uma normalidade e os condutores passam a cometer as infrações com uma certa naturalidade — acredita Willenbring.

O estacionamento indevido, como em pontos de carga e descarga e preferenciais para idosos, está em segundo lugar nas infrações de trânsito. Foram 9.131 casos nos primeiros cinco meses de 2025. Cuidados com o veículo (6.252 infrações) — lacre, chassi, sem placa, passageiro em compartimento de carga, sem registro, entre outros —, uso do cinto de segurança (5.072) e do celular (2.559) completam a lista das cinco infrações mais registradas no município no período.

No entanto, Willenbring também alerta para a passagem dos veículos no sinal vermelho. Os dados do Detran apontam que de janeiro a maio foram 2.176 casos em Caxias do Sul.

— Temos colisões que acontecem na área central, (em que) certamente um dos veículos infringiu a parada obrigatória. Quando flagrado, ele é autuado. O telefone é uma guerra antiga, tira muito a atenção de quem está conduzido, e sempre que percebido pelo agente de trânsito, mesmo que sem a abordagem do veículo, será autuado — afirma o secretário.

As seis infrações mais registradas em 2025 até maio foram:

Excesso de velocidade (artigo 218): 38.511 infrações. Estacionamento indevido (artigo 181): 9.131. Cuidados com o veículo (artigo 230): 6.252. Uso do cinto de segurança (artigo 167): 5.072. Uso do celular (artigo 252): 2.559. Avançar no sinal vermelho (artigo 208): 2.176 infrações.

Alerta em 2025

Os números totais dos cinco primeiros meses de Caxias do Sul mostram uma elevação ao comparar com todo o ano passado. De janeiro a maio foram 71.706 infrações registradas no município, contra 79.459 nos 12 meses de 2024. Conforme dados do Detran, na série histórica desde 2010, o ano com mais infrações foi 2016, com 112.353 (no gráfico abaixo é possível conferir a evolução ao longo dos últimos anos).

De acordo com a especialista em trânsito Maria Inês Tondello Rodrigues, a maior incidência de infrações pode estar relacionada à imprudência, que, segundo ela, é quando a pessoa sabe o que é certo, mas escolhe fazer o errado. Na sequência vem a negligência, que é quando se sabe o certo, mas se desconsidera e adia o que tem que ser feito, como a manutenção veicular.

— Aumentando a fiscalização, conseguimos registrar mais imprudências, só que o aumento na fiscalização não diminui a imprudência, mas registra. A fiscalização nos dá o perfil do condutor, (e) nós temos um perfil imprudente — aponta a especialista.

Maria Inês acredita que a mudança de postura passa pela conscientização dos condutores. Ela reitera a importância de ações educativas, mas afirma que é necessário que existam condições adequadas de trafegabilidade na cidade.