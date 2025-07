Saiba onde estão as feiras, com frutas e verduras frescas, em Caxias do Sul 

Quem não gosta de comprar frutas e verduras sempre fresquinhas, direto do produtor? Em Caxias do Sul, a Feira do Agricultor ocorre em 34 pontos, de terça a sábado, com 138 participantes - com os produtores, aqueles que oferecem frutas e legumes da região e da época de maior demanda, e os comerciantes, aqueles que não plantam, apenas revendem os produtos.