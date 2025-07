Saiba como vão funcionar as consultas via telessaúde em Caxias do Sul; serviço começa nesta terça-feira

Serviço de telessaúde começa nesta terça-feira (8), com consultas com clínicos gerais. Ulisses Castro / Agencia RBS

Começa nesta terça-feira (8) o novo serviço de consultas via telessaúde em Caxias do Sul. Por meio de vídeochamadas, a prefeitura vai disponibilizar 30 mil consultas online ao ano, além das que já são ofertadas presencialmente nas unidades básicas de saúde (UBS's).

Além da clínica geral (apenas na UBS Esplanada), especialidades como cardiologia, reumatologia, endocrinologia, gastroenterologia e neurologia integram o montante das consultas contratadas. A agenda online começará pelos clínicos gerais e será expandida gradativamente.

Em até 60 dias serão ofertadas as consultas com especialistas. No primeiro momento, as pessoas contempladas serão as que já aguardam por consultas com especialistas via SUS.

— É um projeto que envolve consultas da atenção primária e, também, especializadas. Naquelas especialidades em que a gente tem dificuldade da contratação de profissionais, e também aquelas especialidades com as maiores filas de espera. O grande volume de consultas vai se dar na atenção especializada, as consultas com os especialistas — explica a secretária adjunta de Saúde, Daniele Meneguzzi.

As consultas na modalidade de telessaúde se somam às que já são oferecidas presencialmente. Ou seja, serão 30 mil consultas a mais por ano, conforme a adjunta.

— A gente não reduziu nenhuma consulta presencial. É um acréscimo de consultas que está previsto para acontecer neste ano, mas que, dependendo da adesão da população ao projeto e da disponibilidade orçamentária, a gente poderá ampliar o número de consultas e também as especialidades ofertadas — projeta Daniele.

Como vai funcionar o serviço

Uma das cabines disponíveis para a comunidade fica na UBS Esplanada. Ulisses Castro / Agencia RBS

As cabines ficarão disponíveis no Centro Especializado de Saúde (duas unidades), no Centro de Atenção Integral à Saúde Mental (uma unidade) e na UBS Esplanada (uma unidade).

No primeiro momento, o agendamento das consultas online será feito diretamente com a Secretaria Municipal de Saúde.

O paciente vai ligar no Agenda+ UBS solicitando a consulta e o profissional que atendê-lo vai verificar a agenda e ofertar a consulta via telessaúde.

O paciente poderá escolher se quer ser atendido nesse formato ou se prefere aguardar a consulta presencial com o médico.

Caso o paciente aceite o atendimento online, a equipe da Saúde irá orientar sobre como proceder. Há possibilidade de fazer a consulta nas cabines ou em casa, no próprio computador ou celular.

O paciente precisa se cadastrar na plataforma da empresa que presta o serviço, conforme orientações da SMS.

Após o cadastro, o paciente terá acesso à plataforma no celular, computador ou pelas telecabines de atendimento fornecidas pela prefeitura.

Inicialmente, as consultas serão preferencialmente nas telecabines. Assim, a equipe da SMS poderá auxiliar os pacientes com dúvidas no acesso ao sistema, impressão de receitas e atestados. Quando as consultas forem realizadas fora das cabines, receitas e atestados serão enviadas ao paciente por SMS e e-mail.

Para as consultas com clínico geral, na UBS Esplanada, a comunidade pode solicitar na recepção, como se fosse fazer uma consulta presencial.

— Aqui (na UBS Esplanada) é importante falar que são consultas de clínica médica e as demais cabines serão direcionadas às consultas de especialistas para os pacientes que já aguardam na lista de espera — explica a diretora de desenvolvimento e integração assistencial da SMS, Marília Piazza.

Operação já testada em outras cidades

A NXT Telessaúde LTDA, empresa de Recife, é a responsável pela implementação do serviço em Caxias do Sul. A empresa foi a melhor classificada dentre as 16 que participaram do processo licitatório realizado entre novembro de 2024 e janeiro de 2025.

Além de Caxias do Sul, em que a operação se inicia nesta terça-feira, a NXT opera serviço de telessaúde em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, há dois anos, e para o Fundo de Saúde do Exército (FUSEx).

— As pessoas ainda criam uma certa resistência em serem atendidas por um médico fora de um serviço de saúde. A experiência da cabine ser dentro de um serviço de saúde, onde o acolhimento já é comum aos atendimentos presenciais, favorece a quebrar essa barreira cultural entre fazer um atendimento de um médico presencial e um atendimento à distância — defende o diretor comercial da NXT, Thiago Uchôa.

Para prestar o serviço, médicos de todo o Brasil são contratados pela empresa para atender as necessidades de cada contratante.