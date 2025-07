Saiba como proteger os pets no inverno

Pra garantir o conforto dos animais, a família investiu em um quarto exclusivo para os pets. Juliano Gambini / agência RBS

Com a chegada das baixas temperaturas, os cuidados com os animais de estimação ganham ainda mais importância. Em Caxias do Sul, uma família decidiu transformar parte da casa em um espaço exclusivo para seus quatro cães, todos resgatados de situações de rua e maus-tratos.

Doroti, Ted, Berenice e Belinha fazem parte da família da Mikelyn De Freitas Dos Passos, que destaca a importância de não apenas adotar, mas também garantir o cuidado contínuo com os animais:

— Quando a gente pensa em adotar, a primeira coisa que devemos pensar é o planejamento financeiro. Precisa dar o mínimo, que são vacinas anuais, antipulgas, ter um lugar quentinho que não pegue frio, que não pegue chuva, que também fique livre do calor, né?.

Os caramelos, como a Mikelyn carinhosamente os chama, sofrem com as baixas temperaturas.

— Eles ficam mais quietinhos durante a noite, bebem menos água. O Ted e a Belinha que são mais idosos, acabam tendo mais rigidez articular e aí, consequentemente, às vezes, dor — relata.

Pra garantir o conforto dos animais, a família investiu em um quarto exclusivo para os pets. O espaço conta com camas box, lençóis, cabeceiras e até um closet para as roupas dos animais.

— Eles têm muitas roupinhas. Fui fazendo aos poucos, e eles amam — conta Mikelyn.

Sinais de que o pet está sofrendo com o frio

De acordo com a médica veterinária Fabiana Uez Tomazzoni, no inverno os pets gastam mais energia para manter a temperatura corporal, o que pode comprometer o sistema imunológico e aumentar a predisposição a doenças, especialmente respiratórias, como bronquite, asma e pneumonia.

Filhotes e animais idosos são mais suscetíveis à hipotermia. Além das doenças respiratórias, também podem sofrer com dores causadas por artrites e artroses, agravadas pelas baixas temperaturas.

Entre os sinais de que o animal está com frio estão tremores, pelos arrepiados, especialmente em felinos, extremidades frias como focinho, orelhas e patas, além de posturas encolhidas e busca por locais mais aquecidos.

Para proteger o pet do frio:

Abrigos adequados: Animais que vivem em áreas externas devem ter acesso a locais protegidos, como casinhas com cobertores. O ideal é que não durmam diretamente no chão, sendo indicado o uso de estrados de madeira com cerca de três a quatro centímetros de altura.

Passeios: Para animais que vivem em apartamentos, os passeios devem ser feitos em horários com temperaturas mais amenas, evitando correntes de ar frio.

Roupinhas: O uso de roupas pode ajudar a manter o calor, desde que sejam confortáveis e respeitem a tolerância do animal. Em animais de pelo longo, as roupas devem ser retiradas diariamente para escovação dos pelos, prevenindo problemas de pele. As roupas não devem ser usadas continuamente durante todo o inverno. Mesmo em animais de pelo curto, é necessário retirá-las periodicamente para permitir que a pele respire. Em casos de animais com problemas dermatológicos, como alergias ou atopia, o uso de roupas pode agravar o quadro, sendo necessário avaliar outras formas de proteção.