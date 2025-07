Saiba até quando segue a onda de frio intenso na Serra

Em Caxias do Sul, os termômetros chegam aos 9ºC nesta quarta. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul enfrenta uma das ondas de frio mais rigorosas do ano, com temperaturas negativas e sensação térmica abaixo de -10°C em algumas localidades, principalmente na Serra. Segundo a Climatempo, essa massa de ar polar que chegou à região no dia 29 de junho deve começar a perder força a partir de sexta-feira (4).

De acordo com a Climatempo, nesta quarta segue o predomínio de tempo firme com a presença do sol entre nuvens em todo o Rio Grande do Sul. A massa de ar polar continua atuando sobre a região, mantendo os termômetros mais baixos sobre o Estado, principalmente na Serra. Em Caxias do Sul, os termômetros chegam aos 9ºC; em Bento Gonçalves, aos 10ºC.

Na quinta-feira (3), o tempo deve seguir estável sobre boa parte do Rio Grande do Sul, ainda em decorrência da atuação de uma área de alta pressão atmosférica sobre o Estado. A madrugada e manhã podem contar com formação de neblina e chuviscos isolados na Serra. Ainda cedo, haverá possibilidade de formação de geada em alguns municípios da região. Ao longo do dia, o sol predomina, mas não esquenta. A mínima em Caxias do Sul será de 4ºC e a máxima de 14ºC.

A partir de sexta-feira (4), a tendência é de que as temperaturas comecem a subir gradualmente, embora o frio ainda predomine nas madrugadas. Na Serra, o amanhecer ainda será gelado, com possibilidade para a formação de geada. No decorrer do dia, o sol aparece entre algumas nuvens, mas os termômetros não se elevam muito. A mínima em Caxias do Sul será de 6ºC e a máxima de 16ºC.

As temperaturas começam a se elevar na Serra a partir do final de semana, com máximas podendo chegar aos 17ºC em alguns municípios da região. Já para a próxima semana, a perspectiva, segundo a Climatempo, é de os termômetros cheguem à marca dos 22ºC na maioria dos municípios. Até sexta (11), no entanto, as mínimas no amanhecer ainda serão abaixo dos 10ºC. O tempo seguirá firme com a presença do sol e sem previsão de chuva.

Confira como deve ficar a temperatura até segunda-feira em algumas cidades:

Caxias do Sul

Quarta-feira: mínima de -1ºC e máxima de 9ºC

mínima de -1ºC e máxima de 9ºC Quinta-feira: mínima de 4ºC e máxima de 14ºC

mínima de 4ºC e máxima de 14ºC Sexta-feira: mínima de 6ºC e máxima de 16ºC

mínima de 6ºC e máxima de 16ºC Sábado: mínima de 6ºC e máxima de 16ºC

mínima de 6ºC e máxima de 16ºC Domingo: mínima de 5ºC e máxima de 17ºC

mínima de 5ºC e máxima de 17ºC Segunda: mínima de 8ºC e máxima de 18ºC

Farroupilha

Quarta-feira: mínima de -1ºC e máxima de 9ºC

mínima de -1ºC e máxima de 9ºC Quinta-feira: mínima de 4ºC e máxima de 14ºC

mínima de 4ºC e máxima de 14ºC Sexta-feira: mínima de 6ºC e máxima de 16ºC

mínima de 6ºC e máxima de 16ºC Sábado: mínima de 6ºC e máxima de 16ºC

mínima de 6ºC e máxima de 16ºC Domingo: mínima de 6ºC e máxima de 16ºC

mínima de 6ºC e máxima de 16ºC Segunda: mínima de 8ºC e máxima de 18ºC

Bento Gonçalves

Quarta-feira: mínima de -1ºC e máxima de 10ºC

mínima de -1ºC e máxima de 10ºC Quinta-feira: mínima de 5ºC e máxima de 15ºC

mínima de 5ºC e máxima de 15ºC Sexta-feira: mínima de 5ºC e máxima de 16ºC

mínima de 5ºC e máxima de 16ºC Sábado: mínima de 6ºC e máxima de 17ºC

mínima de 6ºC e máxima de 17ºC Domingo: mínima de 6ºC e máxima de 17ºC

mínima de 6ºC e máxima de 17ºC Segunda: mínima de 8ºC e máxima de 18ºC

Flores da Cunha

Quarta-feira: mínima de -2ºC e máxima de 11ºC

mínima de -2ºC e máxima de 11ºC Quinta-feira: mínima de 5ºC e máxima de 15ºC

mínima de 5ºC e máxima de 15ºC Sexta-feira: mínima de 4ºC e máxima de 16ºC

mínima de 4ºC e máxima de 16ºC Sábado: mínima de 5ºC e máxima de 17ºC

mínima de 5ºC e máxima de 17ºC Domingo: mínima de 5ºC e máxima de 17ºC

mínima de 5ºC e máxima de 17ºC Segunda: mínima de 6ºC e máxima de 18ºC

Gramado