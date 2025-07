Rua Ludovico Cavinatto, em Caxias do Sul, terá bloqueio total para obras a partir desta quinta-feira

A Rua Ludovico Cavinatto, no bairro Nossa Senhora da Saúde, em Caxias do Sul, terá bloqueio total durante o horário comercial, a partir desta quinta-feira (17). O trecho é entre a Avenida Moinhos de Vento e o entroncamento com o capitel de Nossa Senhora da Salete, que conecta as Estradas Vereador Marcial Pisoni e Vereador Ary Antonio Bergozza.