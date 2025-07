Reforçando a importância de ambientes de trabalho seguros e sustentáveis, 1º Encontro de Cipeiros ocorre nesta sexta-feira, em Caxias do Sul

Ocorre nesta sexta-feira (11) a 1ª edição do Encontro de Cipeiros, das 13h às 17h, no bloco H da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Promovido pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs) e o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região, o evento abordará temas sobre segurança, saúde e cooperação no ambiente de trabalho.