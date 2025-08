Redutores de velocidade em perimetrais de Caxias do Sul entram em operação na próxima semana

Os locais de instalação dos equipamentos foram determinados considerando o risco de acidentes por excesso de velocidade e também por proximidade com escolas. Os redutores de velocidade estão entrando em funcionamento após sinalização do limite de velocidade visível aos motoristas , conforme a prefeitura.

De acordo com a administração municipal, os locais onde equipamentos medidores de velocidade foram instalados seguiu as determinações do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana do Município (Planmob).