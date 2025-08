Recanto da Compaixão Frei Salvador, de Caxias do Sul, promove Sopa Solidária 

A associação Mão Amiga, responsável por atender cerca de 80 idosos, tem a meta de duplicar os atendimentos até o fim deste ano. Atualmente, há uma fila de espera com cerca de 350 pessoas.

Para arrecadar recursos e realizar novos atendimentos, o projeto promove o Sopa Solidária, no dia 5 de agosto, terça-feira, às 19h30min, no salão da Igreja dos Capuchinhos. Os ingressos estão a venda no valor de R$ 65.