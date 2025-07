Pudim, cuca e sorvete: os produtos que podem ser encontrados na Fenakiwi à base da fruta

Evento segue até o dia 20 de julho em Farroupilha. Porthus Junior / Agencia RBS

Depois de ser adiada em função da chuva de 2024, a 25ª edição da Fenakiwi está de portas abertas ao público, desde a quinta-feira (03). Mais de 10 toneladas da fruta protagonista da festa devem ser distribuídas aos cerca de 100 mil visitantes esperados até o dia 20 de julho, no Parque Cinquentenário, em Farroupilha.

O kiwi, inclusive, pode ser apreciado de diferentes formas no evento, em versões preparadas especialmente para a festa.

Com uma empresa de chocolates sediada na cidade, dona Maria Cleni Lopes Noll participa da festa desde o início, sempre apresentando novidades. Neste ano, o destaque é o pudim feito a base da fruta. Em pequenas porções, o prato é vendido a R$ 5.

Maria Cleni Lopes Noll e seus produtos a base de kiwi. Porthus Junior / Agencia RBS

— No pudim, eu uso o suco do kiwi maturado, leite em pó, leite condensado e creme de leite. A consistência dele fica perfeita. Se não fosse a Fenakiwi, com certeza não faria esses experimentos — conta.

No espaço de dona Maria, ainda é possível encontrar licor, geleia, mousse, trufa, bombom e sorvete expresso — tudo feito com o kiwi como sabor principal. E as novidades gastronômicas não param por aí.

Yuri De Bairros Gayer leva para a feira a cuca de kiwi. Porthus Junior / Agencia RBS

Vindo de Feliz, Yuri De Bairros Gayer inovou exclusivamente para o evento. Sua agroindústria lançou na festa uma cuca de kiwi com cream cheese.

— A gente sempre tenta trazer produtos que são bem originais. E uma das ideias aqui para a feira foi fazer a cuca de kiwi. O kiwi tem um problema que ele não tem muito tempo de validade. Então, para conseguir estabilizar, a gente teve que fazer uma geleia. O problema é que só com a geleia ela não fica boa. E aí surgiu a ideia de fazer a geleia com cachaça, porque a cachaça vai estabilizar e tu sentes bem marcante o sabor do kiwi. O cream cheese entra como um adicional, pois o queijo harmoniza bem com o kiwi. Então foi uma combinação muito interessante — explica.

Adilson Paulo Ritter, Cecília Sima Ritter e Anna Beatriz Sima durante a festa. Porthus Junior / Agencia RBS

Todas essas combinações agradaram quem já passou pela festa. Mesmo conhecendo a fruta com outra pronúncia no Rio de Janeiro, de onde é natural, Anna Beatriz Sima aprovou o evento.

— A gente gosta da variedade, dos tipos que a gente não vê no mercado. Pretendemos provar as combinações, e as frutas in natura estão bem docinhas, uma delícia.

Mais de 10 toneladas da fruta devem ser distribuídas. Porthus Junior / Agencia RBS

Distribuição gratuita e venda da fruta em destaque

Para alcançar as mais de 10 toneladas de kiwi que devem ser distribuídas até o final da festa, a Secretaria de Agricultura de Farroupilha organizou um espaço na entrada do Pavilhão 3. Duas variedades são distribuídas: o monty (kiwi verde) e o gold (kiwi amarelo).

— A gente comprou 10 toneladas de kiwi. Então, essa é a nossa expectativa, que a gente consiga atender a todas as pessoas que passem aqui, que queiram degustar o kiwi. Tem à vontade para a pessoa comer e degustar, e com certeza vão gostar. Além disso, estamos no Pavilhão das Agroindústrias, com pão feito na hora, o grostoli e tantos outros produtos, como salames, copa, queijo, vinho e suco. Muitos produtores são aqui de Farroupilha — destaca Rennan Bondan, secretário de agricultura da cidade.

Lucas Conci Contini leva adiante a produção de kiwis da família. Porthus Junior / Agencia RBS

Além da distribuição, também é possível comprar. Em porções, as variedades bruno e gold são comercializadas pela família Contini, que produz kiwis em Farroupilha.

— Estamos com uma boa expectativa para o evento. Tendo como base as últimas edições, prevemos a venda de cerca de duas toneladas da fruta — ressalta Lucas Conci Contini.

Programe-se!

A 25ª Fenakiwi segue até 20 de julho. As três sextas-feiras desse período têm entrada gratuita, enquanto que aos sábados e domingos os ingressos custam R$ 20. Uma novidade é o 'Bar nas Alturas', suspenso a 40 metros do chão por um guincho e pronto para servir vinhos e cervejas. Também entre os destaques da programação estão os shows nacionais de Guilherme & Benuto (dia 12), Armandinho e banda e Reação em Cadeia (dia 19). São anunciadas, ainda, apresentações de Rainha Musical, Brilha Som e Vitor Henrique & Gabriel. As entradas estão disponíveis no site.

No sábado (5), o Jornal do Almoço, da RBS TV, será transmitido direto da Fenakiwi, em edição "Bem Pra Ti".

Serviço

O quê: 25ª Fenakiwi.

Quando: sábados, das 10h às 22h e, domingos, das 10h às 21h. A feira segue até o dia 20 de julho.

Onde: Parque Cinquentenário, em Farroupilha.