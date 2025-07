Projeto prevê a revitalização do pórtico de Ana Rech, em Caxias do Sul 

Pórtico completa 35 anos em 2025. Atualmente, estrutura não tem letreiro e apresenta pichações na base das colunas. Ulisses Castro / Agencia RBS

Estrutura importante para a valorização turística e comunitária, o pórtico do bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, será novamente revitalizado. Um projeto arquitetônico, idealizado pela empresa Araz Incorporadora, foi entregue na semana passada para o prefeito Adiló Didomenico e para a diretoria da Associação Amigos de Ana Rech (Samar).

A revitalização, no entanto, ainda não tem data exata para sair do papel, uma vez que é preciso que a prefeitura elabore um orçamento e lance uma licitação para definir a empresa que executará o serviço. A futura melhoria tem recurso de R$ 300 mil, proveniente de emenda parlamentar da deputada federal Denise Pessôa (PT).

— A revitalização do pórtico é um desejo antigo da nossa comunidade. Representa muito mais do que uma obra simplesmente. É um símbolo da nossa valorização de Ana Rech, e também da retomada do seu papel no turismo aqui em Caxias do Sul — diz o subprefeito da localidade, Marcos Saccaro.

Atualmente, as colunas da estrutura, localizada no início da Avenida Rio Branco, apresentam pichações na base e estão com a pintura desgastada — alguns pontos, inclusive, com tijolos à mostra. A parte suspensa é de metal e está sem letreiro que identifique o nome do bairro ou qualquer tipo de mensagem de boas-vindas.

— O projeto respeita as características originais da estrutura que já existe, preservando a sua identidade, a sua história, e deve atender as expectativas de todos que vivem aqui, que visitam o nosso distrito. Acreditamos que dentro de 45 dias já temos os encaminhamentos para a licitação — ressalta Saccaro.

Após a reforma, a estrutura também irá receber a iluminação cênica idealizada pelo Consórcio Luz de Caxias do Sul. Segundo a prefeitura, os equipamentos utilizados possibilitam a alteração das cores das luzes, a qualquer momento. Além do embelezamento das estruturas, o sistema pode ser utilizado para a promoção de campanhas, como o Outubro Rosa.

O que prevê o projeto

Araz Incorporadora / Reprodução

Idealizado pela empresa Araz Incorporadora, o projeto arquitetônico busca manter as características originais do pórtico, que remete à fachada da igreja matriz de Ana Rech. As cores atuais, o azul e o branco, serão mantidas.

A proposta também prevê a instalação de um imagem de Jesus Cristo, no centro do pórtico e o letreiro com o nome do bairro.

— Nas duas torres laterais, trouxemos os tijolinhos, que também fazem uma releitura das torres da igreja — explica a arquiteta da Araz, Larissa Rinaldi.

A estrutura suspensa será feita de aço galvanizado revestido por placa cimentícia.

— A ideia da placa cimentícia é para trazer a durabilidade e trazer a possibilidade de ser feita uma nova releitura no futuro — acrescenta o proprietário da empresa, Salatiel Gouvea.

Pórtico, que já foi alvo de polêmica, completa 35 anos em 2025

A estrutura completa 35 anos em 2025 e recebeu melhorias pela última vez em 2022, quando houve intervenção na pintura e também troca de materiais, segundo o subprefeito da localidade.

Entre 2018 e 2019, a condição do pórtico chegou a ser alvo de polêmica. A discussão sobre quem era o responsável pela manutenção se arrastou durante mais de um ano.