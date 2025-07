Projeto do Colégio São João Batista, de Caxias do Sul, é escolhido como melhor miniempresa da região 

Formatura dos 400 estudantes foi no último sábado (19), no UCS Teatro Benito Rizzi / Divulgação

Nove miniempresas foram premiadas sábado (19), no UCS Teatro, durante a formatura de 400 alunos de quatro cidades da Serra que participaram do projeto idealizado pela CIC Jovem. O projeto vencedor foi o do Colégio São João Batista, de Caxias do Sul. Ao todo, foram criadas 21 miniempresas, com 29 instituições da Serra envolvidas, 10 a mais do que na edição de 2024.

O projeto foi criado por 19 alunos do 2º ano do Ensino Médio do São João Batista, que desenvolveram o desodorizador de roupas Lavant.

— Inicialmente, muitas ideias incríveis surgiram, fizemos uma votação e decidimos as três principais. Votamos com a turma qual seria o melhor produto e escolhemos o desodorizador de roupas, além de ele ter sido o mais aprovado pelo público — afirma a coordenadora do projeto, Lauren Dal Soglio.

Estudantes do São João Batista ganharam como melhor miniempresa Júlia Gerhardt Vargas / Divulgação

A orientadora educacional da escola, Kassiana Boeck, recordou o começo da parceria do programa idealizado pela CIC.

— Começou em 2015, não havia mais vagas disponíveis para participação no projeto. Diante disso, decidi propor um novo desafio aos pais dos alunos do Ensino Médio — relembra.

A participação do colégio iniciou no ano seguinte, com o convite da CIC.

— É uma parceria que se mantém até hoje, com orgulho e dedicação renovados a cada ano — afirma Kassiana.

Desodorizador de roupas, Lavant foi o vencedor do programa miniempresa Gabriela Zanol / Divulgação

Além das ideias iniciais, ao todo foram realizados seis testes com diferentes formulações até chegar à melhor versão para comercialização. Mais de 400 unidades do produto foram vendidas, segundo Lauren.

— Testamos diversas fórmulas e realizamos uma pesquisa de mercado específica para entender a nossa concorrência. Descobrimos que existem poucos produtos com o mesmo objetivo que o nosso e, baseando-se na dor do nosso cliente, criamos o Lavant, um desodorizador de roupas que neutraliza odores de forma rápida e prática, que funciona em qualquer tecido e cor — ressalta.

A avaliação dos produtos das miniempresas considerava os seguintes critérios: gestão do negócio e das informações, inovação e criatividade, qualidade da apresentação do pitch final, espírito de equipe demonstrado, sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente, além do relatório final.

— Todos os desafios que passamos nos ajudaram a conhecer melhor com quem convivemos diariamente em sala de aula. Desenvolvemos habilidades individuais de comprometimento, união, proatividade e, principalmente, escuta ativa — finaliza Lauren.

A miniempresa vencedora representará a Serra na etapa estadual, que ocorrerá de forma remota em agosto. As vencedoras da etapa estadual vão ao Rio de Janeiro para a etapa nacional.

Apenas a etapa nacional ela acontecerá no Piauí, a internacional é no Rio

Os premiados

Marketing: LimPow! S.A/E - Cetec (Caxias)

LimPow! S.A/E - Cetec (Caxias) Produção: Smile Bag AS/E - Colégio Estadual Visconde de Bom Retiro (Bento)

Smile Bag AS/E - Colégio Estadual Visconde de Bom Retiro (Bento) Finanças: Peluffa S.A/E - Colégio Estadual Imigrante (Caxias)

Peluffa S.A/E - Colégio Estadual Imigrante (Caxias) Recursos Humanos: Splash Up - Caminho do Saber (Caxias)

Splash Up - Caminho do Saber (Caxias) Sustentabilidade: Felpet - Farroupilha (união de várias escolas)

Felpet - Farroupilha (união de várias escolas) Inovação: Aproxima AE S.A/E - Escola Estadual de Ensino Médio Galópolis (Caxias)

Aproxima AE S.A/E - Escola Estadual de Ensino Médio Galópolis (Caxias) Criatividade: Capas Paraguas S.A/E - Colégio Estadual Landell de Moura (Bento)

Capas Paraguas S.A/E - Colégio Estadual Landell de Moura (Bento) Engajamento: One Reluze S.A/E - EETCS (Caxias)

One Reluze S.A/E - EETCS (Caxias) Melhor miniempresa: Lavant S.A./E - Colégio São João Batista (Caxias)