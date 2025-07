Programa Seja Pro+ oferta 1.750 vagas gratuitas em cursos voltados à conclusão do ensino básico e qualificação profissional de jovens 

As vagas são destinadas à jovens que não concluíram a Educação Básica. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Lançado na última terça-feira (8) no Rio Grande do Sul, o programa Seja Pro+ está ofertando 1.750 vagas gratuitas em cursos voltados à conclusão do ensino básico e à qualificação profissional de jovens entre 18 e 29 anos. As cidades contempladas são Caxias do Sul, Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Bento Gonçalves, Igrejinha, Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Panambi.

Com a previsão de ofertar 25 mil vagas em todo o país, o Seja Pro+ foi lançado neste ano na Bahia. O programa é uma parceria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (CN-Sesi) e Departamento Nacional do Sesi (DN-Sesi), com o apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), do Sistema Fiergs e da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul (Seduc-RS).

As vagas são destinadas para jovens que não concluíram a educação básica (anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio) e desejam retomar os estudos com foco na inserção e progressão no mercado de trabalho.

As aulas serão realizadas nos polos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Sesi e em escolas que contam com laboratórios do Senai. A carga horária será de 1.400 horas para o Ensino Médio e 1.600 horas para o Fundamental, com 80% das atividades desenvolvidas a distância e 20% presenciais. A oferta de cursos será definida de acordo com a demanda local e a estrutura disponível em cada unidade.

Entre as opções previstas de qualificação profissional estão marceneiro, montador e instalador de móveis, mecânico de máquinas, eletricista de automóveis, mecânico de motocicletas, soldador (processos de arame tubular e eletrodo revestido), operador de computadores, torneiro CNC, eletricista predial, mecânico de refrigeração e climatização residencial, tecnologias digitais, ajustador mecânico, e confeccionador de bolsas e artefatos.