Programa do Samae de Caxias renegocia R$ 2,8 milhões de débitos em dois meses

Desde maio, quando foi lançado, o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2025 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), já realizou 810 negociações de débitos em dívida ativa ou multas geradas a partir de processos administrativos no ano passado.

No mês de maio, quando o Refis 2025 foi lançado, 6.611 consumidores possuíam dívidas ativas, somando R$ 18,7 milhões. Somando os juros e multas, o valor a ser pago era maior que R$ 36 milhões.

Interessados em fazer renegociações podem contatar o Samae pelo WhatsApp (54) 3220.8600 ou ir até a sede do serviço na Rua Pinheiro Machado, 1615, no Centro de Caxias do Sul até o dia 31 de outubro.