Primeira policlínica de Caxias do Sul será construída no bairro Esplanada, na zona sul da cidade

Após o Governo Federal anunciar que o projeto de uma policlínica, proposto pela prefeitura de Caxias do Sul, ter sido contemplado no Novo PAC Seleções , a administração da cidade anunciou a localidade beneficiada com a estrutura.

Ao todo, R$ 30 milhões serão investidos no projeto, com recursos advindos do Governo Federal via PAC Seleções. Ainda não há data de quando as obras irão começar.