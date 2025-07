Primeira equipe a chegar no local da queda em Cambará do Sul relata operação em entrevista à Gaúcha

Equipe de suporte aeromédico da Policia Civil mobilizado para buscar a criança que caiu no Cânion Marco Cardoso Ribeiro / Divulgação

O médico João Eugenio, do Serviço Aeromédico do Estado de Santa Catarina (Saer), esteve na primeira aeronave a chegar no local da queda da criança, em Cambará do Sul. Em entrevista à jornalista Viviana Fronza, no Estúdio Gaúcha, ele detalhou o que ocorreu durante a tarde.

A seguir, os principais trechos da conversa:

Estúdio Gaúcha – Como foi o acionamento e a chegada de vocês ao local da queda?

João Eugênio – Nós somos uma equipe de suporte aeromédico embarcada em uma aeronave de multimissão da Polícia Civil de Santa Catarina, que funciona como uma UTI móvel. Há várias bases no Estado, e a mais próxima da região de Praia Grande e Cambará do Sul é a nossa. O subcomandante do Corpo de Bombeiros, ao receber a informação da queda, nos acionou porque a aeronave deles estava mais distante e ainda precisava ser equipada. Nós estávamos a cerca de 25 a 29 minutos do local. Fomos os primeiros a chegar, por volta das 15h. No local havia um bombeiro civil e funcionários do parque. Era uma área de acesso extremamente difícil, com vegetação densa e nevoeiro espesso, que começa muito cedo, por volta das 15h já havia muito nevoeiro no local.

Estúdio Gaúcha – E qual foi o trabalho realizado logo após a chegada?

João Eugênio – Fomos preparados para um resgate em altura, com a equipe completa – médico, enfermeira, operadores aerotáticos, piloto e copiloto. Inicialmente, desembarcamos parte da equipe para deixar a aeronave mais leve e montamos um ponto de atendimento, como se fosse uma UTI adaptada ao terreno. A aeronave então sobrevoou o local para tentar localizar a vítima visualmente. O cânion é muito alto e a vegetação, bastante densa, com árvores de até 30 metros, o que cria uma sombra visual e dificulta a detecção aérea. Ficamos até por volta das 17h fazendo buscas aéreas, mas sem sucesso em localizar qualquer vestígio dessa pequena no local.

Estúdio Gaúcha – Foi nesse momento que as equipes do Rio Grande do Sul também começaram a atuar?

João Eugênio – Sim. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul já havia mobilizado duas aeronaves e equipes com equipamento completo para resgate em altura, tanto aéreo quanto terrestre. Então, permanecemos no local até que eles chegassem ao nosso campo visual e recuamos para abrir espaço, já que não havia condição de aproximação para três aeronaves no mesmo local.

Estúdio Gaúcha – A menina foi localizada por volta das 17h30, com a ajuda de um drone com câmera térmica. O que aconteceu a partir disso? Como se faz a análise para chegar até ela?

João Eugênio – Exatamente. O drone identificou uma variação de temperatura em uma área, indicando a presença de um corpo humano, provavelmente de uma criança entre oito e doze anos. Já não havia visibilidade nenhuma para operação aérea – voamos por visual, e naquela hora era como estar dentro de uma nuvem. Além disso, a posição em que a vítima estava era um ponto de “negativo”, ou seja, uma rocha sobrepunha o local, impedindo o acesso por rapel aéreo. O resgate por helicóptero não seria viável ali.

Estúdio Gaúcha – Mesmo assim, a resposta foi rápida, não?

João Eugênio – Sim. Por volta das 18h, o drone já havia sinalizado o local e o material de resgate estava sendo preparado. A tecnologia foi decisiva. A equipe do Rio Grande do Sul iniciou a descida de um operador de bombeiro – geralmente não é a equipe médica que faz o primeiro contato. Ele avaliaria a situação e decidiria se a vítima seria estabilizada no local ou retirada imediatamente para ser atendida em uma área segura. O que se optou é que o resgatista irá subir com a vítima.

Estúdio Gaúcha – E como foi feita a remoção da vítima?

João Eugênio – O resgatista subiu com a vítima utilizando uma maca apropriada, chamada maca mamute ou maca de ribanceira. A operação foi realizada em meio a nevoeiro intenso, escuridão e temperatura abaixo de zero. A complexidade exigia um cuidado extremo para garantir a segurança de todos os envolvidos.

Estúdio Gaúcha – Se o drone tivesse localizado a menina mais cedo, haveria chance de resgate ainda com luz do dia?

João Eugênio – Talvez sim. Com mais tempo e visibilidade, poderíamos ter tentado uma aproximação por rapel ou outro tipo de técnica. Mas é difícil garantir. Cada operação é única. Mesmo com protocolos estabelecidos, adaptamos tudo às condições do momento. O mais importante é sempre focar no bem estar da vítima. Então seria possível tentar, mas sem garantia de que conseguiria realmente e de que o desfecho seria diferente.

Sobre o Cânion Fortaleza

O Cânion Fortaleza fica a 23 quilômetros da área central de Cambará do Sul. Possui 7,5 quilômetros de extensão, 2 mil metros de largura e uma altitude de 1.157 metros em relação ao nível do mar.

O acidente com a menina aconteceu no principal passeio do cânion. Na Trilha do Mirante, os visitantes acessam a parte mais alta do desfiladeiro, avistam a extensão do cânion e, em dias sem nevoeiro, cidades como Torres, no litoral gaúcho, e Jacinto Machado e Sombrio, em Santa Catarina.