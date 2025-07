Primeira das quatro pontes danificadas pela enchente de 2024 no interior de Nova Prata tem reconstrução concluída

A prefeitura de Nova Prata anunciou nesta quarta-feira (2) que foi concluída a reconstrução da ponte da comunidade Boareto , localizada sobre o Arroio Boareto, no interior do município. A obra foi executada pela empresa Forte Pré-Moldados e Estruturas Metálicas, contratada via licitação . A nova estrutura, feita em concreto armado moldado, possui 10 metros de extensão e seis metros de largura.

Três pontes seguem com reparos

O investimento total na reconstrução da ponte da comunidade Boareto foi de R$ 408 mil, dentro do contrato geral de R$ 2.193.500 liberado em março de 2025 pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), através da Defesa Civil Nacional. O investimento contempla também as reconstruções de outras três pontes no interior: