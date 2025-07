Prefeitura lança nova licitação do Centro Municipal de Proteção Animal de Caxias do Sul

O projeto precisou passar por mudanças estruturais para se adequar ao orçamento já previsto. DCA/SEMMA / Reprodução

Com um orçamento previsto de um pouco mais de R$ 7,9 milhões, a prefeitura de Caxias do Sul publicou na manhã desta segunda-feira (21) a nova licitação para a construção do Centro Municipal de Proteção Animal. A empresa vencedora do certame deve ser divulgada no dia 5 de agosto.

Porém, as obras já estão quase um ano atrasadas, dado que ainda em agosto de 2024 foi assinada a ordem de início. Contudo, em março deste ano, a prefeitura alegou que houve “divergências entre o orçamento e a execução”, sendo assim, foi necessário realizar uma nova licitação com alterações no projeto estrutural para se adequarem ao limite estipulado de R$ 8 milhões do financiamento junto ao Badesul Desenvolvimento para a construção do espaço.

