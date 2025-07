Prefeitura de Caxias do Sul finaliza negociações do Caso Magnabosco com quitação da dívida em 11 anos 

O terreno foi doado pela família Magnabosco para construção da UCS ainda em 1961, porém, acabou tornando-se o bairro Primeiro de Maio. Porthus Junior / Agencia RBS

Após décadas de litígio, a prefeitura de Caxias do Sul anunciou no fim da manhã desta sexta-feira (11) o acordo de pagamento do caso Magnabosco. As parcelas ficaram em R$ 3,4 milhões mensais, durante 11 anos. O acerto deve começar somente após a aprovação do projeto na Câmara de Vereadores e a homologação judicial do acordo pelo STF, mas o procurador geral do município, Adriano Tacca, já afirmou que todas as negociações tiveram o aceite da família.

O processo se arrasta desde 1983, e em 2024 a prefeitura apresentou uma proposta aos credores que, atualmente, são representados por um fundo de investimentos estrangeiro que comprou da família Magnabosco a maior parte dos direitos da dívida. Porém, somente em março de 2025 os credores sinalizaram o aceite.

Conforme o procurador-geral do município, Adriano Tacca, o valor ficou definido em 132 parcelas mensais, por 11 anos, no valor de R$ 3,4 milhões, sendo R$ 2.998.592,33 de indenização e R$ 449.788,84 de honorários advocatícios. O valor terá atualização pela Taxa Selic todo o mês de novembro. Dessa forma, o montante final resultou em R$ 395,8 milhões, mais R$ 59,3 milhões de honorários. Assim, houve uma redução de cerca de R$ 600 milhões da dívida inicial — que era estimada em quase R$ 1 bilhão — e 50% dos honorários.

O procurador-geral do município, Adriano Tacca, foi o responsável pela apresentação da proposta aos vereadores e à imprensa Porthus Junior / Agencia RBS

Além disso, o pagamento do precatório de quase R$ 600 milhões que foi suspenso, de forma provisória, em maio após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), foi reduzido em 33% do valor total e será diluído em parcelas que já estão incluídas no pagamento mensal.

Antes da apresentação da negociação à imprensa, Tacca apresentou a proposta aos vereadores, que ainda vão avaliar o acordo. Ele destaca que ainda há muitas etapas até o início do pagamento da dívida, mas mesmo assim tem expectativa de o acordo ser assinado ainda até o fim de 2025.

— O próximo passo, agora, é o encaminhamento do projeto de lei à Câmara de Vereadores. Nós vamos ver se faremos isso na semana que vem. Com eles aprovando a lei que autoriza o município a fazer o acordo, nós faremos um pedido de audiência para o STF. Esse processo vai para a pauta do Supremo, será dada vista ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, a homologação, a assinatura do acordo e só depois a primeira parcela de pagamento. Pela nossa experiência, é que tenhamos até o fim desse ano o acordo, se aprovado, já finalizado — salientou.

O procurador também salientou que após o acordo serão encerradas todas as questões com a família Magnabosco, e o terreno de 57 mil m² passará para o município. Isso viabilizará a regularização fundiária e jurídica mediante a uma legislação específica, do espaço que hoje é o bairro Primeiro de Maio.

— O acordo tem o pressuposto da assinatura da família, sendo assim, todos os herdeiros da família assinarão o acordo, dando quitação. Além de todos os advogados que participaram desses processos — frisou Tacca.

Entenda o caso

O Caso Magnabosco nasce a partir de um litígio que envolve a área de 57 mil metros quadrados que a família Magnabosco doou, no ano de 1966, para construção da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O terreno acabou não sendo utilizado para a finalidade inicial, e foi ocupado por centenas de moradores 10 anos depois, dando início ao bairro Primeiro de Maio.

Após ter oficialmente devolvido a área aos antigos proprietários, em 1983, o município de Caxias do Sul foi incluído no processo como polo passivo, por supostamente ter colaborado com o processo de invasão, especialmente por ter fornecido infraestrutura para a urbanização da área.