Prefeitura de Caxias do Sul esclarece que câmeras de monitoramento não aplicam multas de trânsito

Câmeras do sistema de monitoramento não vão multar, esclarece prefeitura. Romila Amaral / Divulgação

Com o anúncio de que os 26 controladores de velocidades instalados em Caxias do Sul passam a multar a partir da próxima semana, a prefeitura esclareceu que estes são os únicos equipamentos com esse tipo de fiscalização. As câmeras de monitoramento que fazem parte do Centro Integrado de Operações (CIOp) não terão essa função.

Como explica a assessoria da prefeitura em comunicado, as câmeras de monitoramento "são equipamentos que auxiliam na segurança pública, por meio do monitoramento e cercamento eletrônico, realizando permanentemente o monitoramento e registro de imagens destinadas à segurança pública". Conforme o município, o CIOp possui mais de 470 câmeras de monitoramento e cercamento eletrônico em diversos pontos de Caxias.

Essas imagens são utilizadas pelas forças de segurança que integram o CIOp, como Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil.

Controladores de velocidade passam a multar

Apenas controladores de velocidade podem multar, afirma prefeitura. Ulisses Castro / Agencia RBS

Os redutores de velocidade instalados nas perimetrais Ruben Bento Alves e Bruno Segalla são os primeiros a entrar em operação. Será a partir da próxima terça-feira (5). Ao todo, são 10 controladores instalados nas duas avenidas. Segundo nota da prefeitura, os equipamentos já são respeitados por 98% dos motoristas, que obedecem o limite de 60km/h nestas vias.

Já os demais controladores, instalados em outros pontos da cidade, devem iniciar a operação em 10 de agosto.

Ainda segundo o município, os 26 controladores de velocidade, quando identificam que um veículo está acima do limite permitido, registram a imagem e geram a informação ao órgão Executivo de Trânsito. Mesmo com o registro da imagem, identificação do veículo, local e velocidade, deve haver a confirmação dessas informações pelo agente público para então ser emitida a Notificação da Autuação por infração de trânsito.