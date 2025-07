Prefeitura de Caxias do Sul anuncia licitação para construção da EEI Planalto Rio Branco, no bairro Charqueadas

A construção do novo prédio será ao lado da estrutura antiga da EEI Planalto Rio Branco Divulgação / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul lançou nesta sexta-feira (4) cinco licitações na área da educação, sendo uma delas a construção da nova Escola de Educação Infantil Planalto Rio Branco, no valor de R$ 10 milhões. Os outros quatro certames envolvem reformas e melhorias em outras instituições de ensino. O valor total de todas as licitações é de R$ 13,3 milhões. Os vencedores serão conhecidos ainda em julho.

A Escola de Educação Infantil Planalto Rio Branco, localizada no bairro Charqueadas, já é uma demanda histórica da região. Desde 2016, a prefeitura está buscando construir um novo prédio, mas, devido problemas no terreno, isso não ocorreu. Agora, o projeto foi reestruturado e a sede da instituição será erguida ao lado da antiga estrutura.

Atualmente, a escola funciona em outro prédio público, na Rua Thereza Dalcanali Zugno, e atende cerca de 77 crianças. Com a nova construção será possível ampliar a capacidade de atendimento para até 150 crianças de zero a quatro anos. A obra foi contemplada no PAC Seleções 2024, do Governo Federal, garantindo R$ 5,7 milhões. O restante será de contrapartida do município. O prazo de execução é de 540 dias.

Melhorias nos parques infantis

Através de uma emenda parlamentar da deputada caxiense Denise Pessôa (PT), no valor de R$ 1,2 milhão, serão realizadas melhorias nos parques infantis das escolas da rede municipal. Ainda não foram definidas quais instituições serão beneficiadas.

Está prevista a instalação de brinquedos novos, como gangorras, carrosséis giratórios, escorregadores, balanços, instalação de piso emborrachado, piso de grama sintética, entre outras melhorias. O prazo de execução é de 180 dias.

Reformas em duas escolas

No caso das reformas, ambas são com recursos de emendas parlamentes da deputada Denise Pessôa.

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Marcial Pisoni, no bairro Bela Vista, serão realizadas reformas do sistema de recolhimento de águas pluviais (calhas) e da rede de drenagem, além de pintura e execução de passeio. O recurso federal é de R$ 100 mil e o prazo de execução é de 90 dias.

Já na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vitório Rech II, no bairro Parada Cristal, será feita a reforma da cobertura, incluindo a troca do telhado e novas calhas, a iluminação de emergência, extintores e placas de sinalização (PPCI), além do piso emborrachado para o parque infantil da escola. A emenda é de R$ 200 mil e o prazo de execução da obra é de 120 dias.

Retomada da obra no bairro Serrano

A obra foi abandonada pela antiga construtora e será retomada em breve Ederson de Oliveira / Divulgação

Além disso, a prefeitura também vai retomar a reforma do espaço onde será instalada a escola de educação infantil no bairro Serrano. A construção havia sido abandonada pela empresa Construvia Serviços de Reformas Prediais Eireli. Então, a administração realizou novo processo licitatório, uma vez que o processo anterior teve apenas um participante, sendo justamente a empresa que abandonou a obra. Nessa última concorrência (nº 125-2025), a vencedora foi a empresa Dunamis Construções e Equipamentos Ltda.

A obra compreende concretagem de piso e pilares, instalação de telhas, execução de passeio, instalação de piso emborrachado e brinquedos para o parque infantil da escola, plantio de grama, pintura, entre outras melhorias. A instituição terá capacidade para atender até 119 crianças por turno.

O cronograma para a conclusão da obra é de 180 dias após a assinatura da ordem de início, o que deve ocorrer em breve. O investimento é de R$ 877 mil e provém de recursos do município.

Confira os detalhes das licitações:

Concorrência nº 144-2025

Objeto: execução da obra de construção da Escola de Educação Infantil (EEI) Planalto Rio Branco

Valor total da contratação: R$ 10.814.786,96

Data da sessão pública: Dia 11/7/2025, às 9h

Concorrência nº 154-2025

Objeto: execução da obra de melhoria em parques infantis nas escolas da rede municipal de ensino

Valor total da contratação: R$ 1.390.133,44

Data da sessão pública: Dia 14/07/2025, às 9h

Concorrência nº 158-2025

Objeto: execução da obra de reforma predial na EMEF Vereador Marcial Pisoni, sob o regime de empreitada por preços unitários

Valor total da contratação: R$ 99.247,93

Data da sessão pública: Dia 18/07/2025, às 9h

Concorrência nº 165-2025

Objeto: execução da obra de reforma da cobertura da EMEF Vitório Rech II

Valor total a contratação: R$ 186.662,21