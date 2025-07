Prefeitura de Caxias do Sul amplia vagas de acolhimento para pessoas em situação de rua

Com o objetivo de abranger a crescente demanda por acolhimento da população em situação de rua em Caxias do Sul, a Fundação de Assistência Social (FAS) informou que ampliou as vagas ofertadas a esse público. Das 190 oferecidas até então, foram disponibilizadas outras 20, totalizando 210 vagas nas quatro casas de acolhimento existentes no município (veja abaixo). Segundo a FAS, na noite desta segunda-feira (30), 192 pessoas em situação de rua estavam abrigadas na cidade.