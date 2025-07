Prefeitura de Caxias do Sul aguarda nova decisão do STF para retomar estudos para implementar loteria municipal

Projeto de lei, criado com base em decisão anterior do Supremo, havia sido sancionado pelo prefeito em dezembro de 2022. Porthus Junior / Agencia RBS

Os estudos para implementação de uma loteria municipal em Caxias do Sul estão paralisados. A informação foi confirmada pela gestora de projetos de parcerias público-privadas e concessões da prefeitura, Jéssica Marchioretto. Segundo ela, isso aconteceu em virtude de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) protocolada pelo partido Solidariedade no início do ano no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na ADPF, o partido afirma ser inconstitucional os municípios explorarem loterias. O ministro Nunes Marques é o relator do caso. No entanto, conforme Jéssica, até o momento não foram dados pareceres. Jéssica informou, também, que a Advocacia-Geral da União (AGU) concordou com o pedido do Solidariedade. Neste momento, o texto é analisado pela Procuradoria Geral da República (PGR).

— Se dermos andamento nos estudos para enviar à concessão, pode ser que futuramente saia uma decisão do STF dizendo que não é mais permitido aos municípios explorarem. Então, estamos aguardando para ver o que acontece — afirma Jéssica.

A loteria municipal de Caxias do Sul foi anunciada em dezembro de 2022, após o prefeito Adiló Didomenico sancionar o projeto de lei, de autoria do Executivo e aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, que institui a atividade. O PL se baseava em uma decisão do próprio STF, ainda de 2020, que tirava a exclusividade da União na exploração das loterias.

No ano passado, a prefeitura recebeu uma Manifestação de Interesse Privado (MIP) para administração do serviço. O mecanismo, previsto em lei, permite que empresas ou pessoas físicas apresentem projetos de interesse público a serem avaliadas pela administração