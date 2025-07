Prefeitura de Canela firma convênio com Cnec e abre 150 vagas no berçário e no maternal 

A prefeitura de Canela anunciou nesta quinta-feira (24) que firmou um convênio com a escola Cnec, o qual possibilitará a abertura de 150 vagas de berçário e maternal para crianças menores de três anos . O documento foi assinado no mesmo dia, formalizando o acordo.

A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da cidade já começou a acionar as famílias que estão em fila de espera . As vagas serão ofertadas para o berçário 1 e 2 e maternal 1.

As crianças serão chamadas em três etapas, já que a escola está começando as atividades. Na primeira fase, 50 crianças serão atendidas, com aumento gradativo.