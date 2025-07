Prefeitura analisa três áreas públicas para sediar Parque Automotivo de Caxias do Sul

Área no distrito de Vila Seca, anunciada inicialmente, ficará apenas com a estrutura do Parque Rural.

A prefeitura de Caxias do Sul analisa três áreas públicas para a construção do Parque Automotivo. Conforme o diretor da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Ricardo Daneluz, paralelamente à busca por um novo local, também estão sendo avaliados os requisitos para obter licenças ambientais e técnicas junto aos órgãos competentes. Daneluz não revela quais áreas estão sendo estudadas, mas afirma que a divulgação do terreno escolhido deve ocorrer ainda em julho.