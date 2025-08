Por questões de segurança, prefeitura de Caxias proíbe conversão em cruzamento do bairro São Pelegrino

Foto tirada na manhã de terça-feira, quando a sinalização vertical ainda não havia sido finalizada. Marcos Cardoso / Agencia RBS

O condutor que circula pela região do bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, precisa ficar atento. Isso porque a secretaria municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMTTM) proibiu o cruzamento à esquerda na Rua Dr. Augusto Pestana para quem trafega pela Rua Feijó Júnior, vindo do bairro Rio Branco.

A informação foi confirmada pelo titular da SMTTM, Elisandro Fiuza. Conforme ele, a medida foi tomada por questões de segurança e pela incidência de acidentes no cruzamento, que fica na frente da Escola Estadual de Ensino Fundamental Coronel José Pena de Moraes.

De acordo com o secretário, a sinalização horizontal foi realizada no último final de semana e a implantação da sinalização vertical de restrição de conversão foi instalada na terça-feira (29). Vale lembrar que esse cruzamento recebeu uma obra, no início do mês, de recuperação do pavimento asfáltico.