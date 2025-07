Por que cinco cidades da Serra são consideradas as mais acolhedoras do Estado

Parque do Caracol, reaberto após uma extensa reforma, é um dos principais atrativos de Canela, município que aparece em quinto lugar na hospitalidade. Parque do Caracol / Divulgação

Se você tivesse que listar as cidades gaúchas mais acolhedoras, quais seriam? Alguma delas está na Serra? Talvez todas?

Os municípios de Nova Petrópolis, Gramado, Bento Gonçalves, Cambará do Sul e Canela foram apontados como os mais hospitaleiros e aconchegantes do Rio Grande do Sul. O levantamento é da Booking.com, plataforma internacional de dicas de viagens e avaliações de destinos turísticos, que também colocou o Rio Grande do Sul em segundo lugar no ranking da hospitalidade, atrás de Santa Catarina e à frente de Alagoas, Espírito Santo e Bahia, respectivamente.

Apesar da coincidência das cinco cidades estarem na mesma região, os motivos apontados nas mais de 360 milhões de avaliações do site são diferentes. Se, de maneira geral, todos os turistas ressaltaram a gastronomia, o vinho e o clima serrano como diferenciais, cada destino teve razões específicas e peculiares para ficar entre os mais bem avaliados.

— Acredito que é justamente essa cultura autêntica e homogênea do interior que faz nossa cidade ser tão querida e acolhedora, os turistas criam memórias e vivem experiências simples e reais aqui — comenta Rodrigo Barbieri Sangali, secretário de turismo de Nova Petrópolis, líder do ranking.

A cidade de cultura majoritariamente alemã foi apontada como um "mundo à parte", onde os turistas se sentem "no interior de uma cidade europeia". De fato, em quase todas as 30 opções gastronômicas da cidade é possível ouvir e dançar músicas típicas da Alemanha, além de ver trajes típicos e a decoração folclórica por toda parte. De acordo com a prefeitura, cerca de 1 milhão de pessoas visitam a cidade todo ano, e a Rota Romântica da BR-116 auxilia esse fluxo turístico.

É a mesma situação que beneficia Gramado, segunda na lista. A cidade está na mesma rota de Nova Petrópolis, Canela e São Francisco de Paula, o que consolida "uma região e fluxo de turistas que facilita a abertura de novos empreendimentos", segundo o secretário de turismo Ricardo Bertolucci.

Em Gramado, turistas contam com mais de 24 mil leitos de hospedagem. Porthus Junior / Agencia RBS

Mas o que colocou Gramado no ranking é o contrário do que foi visto em Nova Petrópolis: a extensa lista de opções de lazer para todos os públicos e idades. São mais de 300 restaurantes e mais de 24 mil leitos para receber os cerca de 8 milhões de turistas que viajam pra lá todo ano.

— Já faz 50 anos que estamos investindo e vivendo de turismo, isso com certeza nos leva a outro nível de destino turístico. A cidade não surgiu do dia pra noite, mas foi planejada e construída pensando em ser um paraíso turístico para se retornar muitas vezes sem repetir nenhuma experiência — afirma Bertolucci.

Avaliação parecida com a vizinha Canela, que ficou em quinto lugar no ranking, mas recebeu dos avaliadores o mesmo elogio sobre a gama de opções para diferentes gostos e idades. Chamada de Capital Nacional dos Parques, Canela tem mais de 40 atrativos turísticos, a maioria parques temáticos e naturais. Para a secretária de turismo, Kenia Jaeger, um grande diferencial para a cidade é o Parque do Caracol:

— Ele ficou fechado desde outubro do ano passado e foi reaberto no dia 24 de maio deste ano. Nessas cinco semanas, já recebeu mais de 20 mil visitantes, alguns buscando a conexão com a natureza e belas paisagens, outros buscando experiências radicais e de aventura, como o salto pêndulo (uma queda livre de 100m em frente à Cascata do Caracol) — comenta.

A cidade tem 90% do PIB diretamente ligado ao turismo, e aposta no turismo de natureza e de aventura para abrir mais 20 empreendimentos nos próximos cinco anos — mais opções para os cerca de 6 milhões de visitantes anuais.

Investimentos constantes

Em Bento Gonçalves, vinícolas oferecem uma série de atividades de degustação e insersão no mundo do vinho. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Pensando em ampliar esse fluxo de visitantes e melhorar a experiência dos turistas, o governo do Estado investiu, desde 2022, cerca de R$ 96 milhões em pavimentação asfáltica e infraestrutura de rotas turísticas nesses cinco municípios do ranking. Obras que facilitam a vida dos empreendimentos de Bento Gonçalves, que ficou na terceira posição.

A cidade da região dos vinhedos foi escolhida pelo motivo óbvio — sim, aquele mesmo que você está pensando. Com mais de 50 vinícolas, o município é considerado a Capital Brasileira do Vinho. Segundo a prefeitura, são produzidos e comercializados, em média, mais de 100 milhões de litros por ano, entre vinhos, espumantes e sucos.

O secretário de turismo, Henrique Nuncio, confirma três atrativos que foram muito bem avaliados pelos turistas para consolidar o destino:

— São os Caminhos de Pedra, que evidenciam a cultura, gastronomia e arquitetura dos imigrantes italianos; o Vale dos Vinhedos, com uma extensa rota de vinícolas e experiências de enoturismo; e eventos e festas culturais da comunidade, como a ExpoBento Fenavinho e o passeio de trem da Maria Fumaça.

O enoturismo de Bento Gonçalves e as atrações diversas de Gramado e Canela já se diferenciam bastante dos atrativos de Cambará do Sul, que ficou com a quarta posição do ranking — por um motivo bem campeiro. A cidade dos cânions Fortaleza e Itaimbezinho foi reconhecida pelo "ar puro, comida raiz e a cultura gaúcha do interior":

— Somos muito procurados por quem gosta de turismo de natureza, mais simples e ligado à vida do campo. Nossos principais atrativos são os passeios e trilhas aliados ao churrasco, à comida caseira, ao café da manhã na natureza e à cultura típica gaúcha, com direito à pilcha e a passeios de cavalo. Talvez por isso somos considerados acolhedores, porque tem tudo a ver com o gaúcho do interior, ainda mais no inverno — afirma o secretário de turismo da cidade, Andrews Mohr.

Casal que mora em Recife já visitou Gramado 34 vezes

Moradores de Recife, a empresária Emília Melo e o marido Djamerson Melo já estiveram 34 vezes em Gramado. Gabriel Costa / Agência RBS

— A gente ama aqui. Gostamos muito do frio e viajamos todo ano no inverno, às vezes, também no Natal. Aqui é seguro, a gente anda na rua tranquilo e é sempre bem recebido. Come-se bem, bebe-se bem, tem conforto e educação, é outra cultura, não parece que estamos no Brasil, às vezes — afirma a empresária Emília Melo.