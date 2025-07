Polícia Civil ouve nesta segunda testemunhas para apurar morte de turistas em São Francisco de Paula

A delegada Fernanda Aranha confirmou que testemunhas serão ouvidas a partir desta segunda-feira (7) para apurar a morte de um casal de turistas em São Francisco de Paula neste final de semana. Natalino de Vargas Domeraski e Jane Beatriz da Silva Frohlich, ambos de 61 anos, morreram após caírem em um lago do Mátria Parque de Flores. O caso aconteceu no sábado (5). Prestarão depoimento familiares, pessoas que estavam no local na hora do acidente e funcionários e responsáveis pelo parque.

Em comunicado nesta segunda-feira (7), a delegada informou que a Polícia Civil esteve no local no final de semana e acionou a perícia. Ela ressaltou que seguirá com a investigação, com coleta de imagens e depoimentos de testemunhas para elucidar as circunstâncias do acidente.

O Mátria Parque de Flores suspendeu, por tempo indeterminado, os passeios com veículos elétricos após o caso.

"Como medida imediata, o passeio com os veículos elétricos autoguiados — administrados por empresa especializada e terceirizada — sairá de operação por tempo indeterminado", disse o parque em comunicado na manhã desta segunda-feira (7).

O parque permaneceu fechado no domingo (6) após o acidente e, nesta segunda, seguirá fechado "em homenagem à memória das vítimas e em respeito ao luto de seus entes queridos", disse em nota o parque, que é uma atração turística da cidade (leia, abaixo, a nota na íntegra). Além disso, disse que "prestou todo o apoio aos envolvidos e autoridades policiais".

As vítimas foram sepultadas na manhã desta segunda em Cachoerinha.

Confira a íntegra da nota do parque

O Mátria Parque de Flores lamenta profundamente a fatalidade ocorrida no último sábado, 5 de julho, que resultou no falecimento de dois visitantes.

Neste momento de imensa dor, expressamos nossa solidariedade e as mais sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas.

Desde o primeiro instante, estamos prestando total apoio às autoridades competentes, com as quais colaboramos de forma transparente para a apuração dos fatos. O Parque seguirá à disposição exclusivamente das autoridades, contribuindo com todos os esclarecimentos necessários, em respeito às famílias e à investigação.

Reafirmamos que a segurança de nossos visitantes e colaboradores é um valor inegociável para o Mátria. Seguiremos atuando com responsabilidade e rigor, comprometidos com a constante revisão e aprimoramento de nossos protocolos.

Como medida imediata, o passeio com os veículos elétricos autoguiados — administrados por empresa especializada e terceirizada — sairá de operação por tempo indeterminado. Em homenagem à memória das vítimas e em respeito ao luto de seus entes queridos, o Parque permanecerá fechado nesta segunda-feira, 7 de julho.