Polícia Civil ouve na próxima semana filha e genro de mulher que morreu afogada em parque de São Francisco de Paula

Mátria Parque de Flores reabriu na quarta-feira. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Serão ouvidas na próxima semana pela Polícia Civil a filha e o genro de Jane Beatriz da Silva Frohlich, que morreu afogada com o companheiro, Natalino de Vargas Domeraski, em passeio no Mátria Parque de Flores, de São Francisco de Paula. O casal utilizava um carrinho elétrico — atração do estabelecimento — que caiu em um lago no último sábado (5).

As últimas informações do caso foram atualizadas pela delegada Fernanda Aranha, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (11). Segundo ela, a filha e o genro de Jane estavam no parque no dia do acidente.

Fernanda afirma, ainda, que será realizada uma perícia mecânica no veículo para apurar eventuais falhas:

— A informação que temos é que não foi possível abrir (as portas) inicialmente porque o carro estava fechado quando as vítimas foram resgatadas.

Os mortos eram moradores de Porto Alegre. Ainda são aguardados, segundo a polícia, laudos de alcoolemia e toxicológico.

Depoimentos anteriores

Na quarta (9) foram ouvidos o proprietário da empresa de locação de carrinhos elétricos e o funcionário responsável pela orientação de uso dos veículos no parque.

Segundo nota, assinada pela delegada, foi informado nos novos depoimentos que, no momento da locação do veículo, foi assinado um termo de responsabilidade pelo genro de Jane.

Também foram apresentadas, conforme a polícia, as carteiras de habilitação de Jane e Natalino, procedimento exigido para a liberação dos veículos.

As oitivas indicam que os usuários receberam instruções completas sobre o funcionamento do carrinho, incluindo um teste prático, com demonstração dos comandos de avanço e ré. Ainda foi destacada a presença de um botão de emergência.

O carrinho utilizado tinha cinto de segurança, afirmaram os depoentes, e o veículo emite alerta sonoro ao atingir a velocidade de 15km/h, com limite de 30km/h.

O que diz o parque

Em nota, o Mátria Parque de Flores — que reabriu na quarta — informou que conta com "diferentes modalidades de transporte para atender aos visitantes". Atualmente, estão em operação veículos com motorista que realizam o deslocamento interno pelo percurso do parque.