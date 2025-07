Placas, trilhas e cercamento: o que um parque turístico deve ter para garantir a segurança dos visitantes

Bianca Bernardon Zanella morreu após cair no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul. Neimar de Cesero / agência RBS

A morte de Bianca Bernardon Zanella, 11 anos, após cair no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na última quinta-feira (10), provocou debates sobre a segurança e as regras para a prática de turismo de natureza em locais com risco de acidentes.

De acordo com Luis Marcelo Rodrigues, auditor da ISO21101 e sistemas de gestão de segurança para o turismo de aventura, a Lei Geral do Turismo, sancionada em 2024, estabelece que os operadores devem propiciar a segurança na prestação dos serviço e estabelecer padrões e normas de qualidade, de eficiência e de segurança na prestação de serviços turísticos.

— A gente tem uma indicação ali para que os atrativos e as operadoras de turismo tenham um sistema de gestão de segurança implementado. A implementação é muito particular, dependendo do lugar, o tipo de atividades que a operadora está oferecendo, se é caminhada, cicloturismo, bungee jump. Dentro do sistema de gestão de segurança, a palavra mais forte que existe é a ação preventiva — explica o especialista.

De acordo com Rodrigues, os controles possíveis numa área como a do Cânion Fortaleza são ações mitigatórias e informativas, como estruturas de delimitação de caminhos, atividades guiadas e placas informativas sobre possíveis riscos.

— É muito particular, existem vários fatores de controle. Existem fatores de controle, por exemplo, para caminhadas, em que você tem informação de áreas que oferecem maiores perigos. Há controles físicos para poder controlar o avanço de algumas pessoas — detalha.

No entanto, Rodrigues explica que a implementação de placas, cercamento, palanques e estruturas devem obedecer ao plano de manejo do parque, uma espécie de legislação do ambiente.

— É um regramento que eles têm para questões de mínimo impacto. Esse plano de manejo rege o que pode ser feito de acordo com o zoneamento. Obviamente que o controle seria muito bem-vindo ali nesse caso, só que tem as questões que, se você vai ter que colocar um controle naquele ponto específico, também precisa colocar controles em vários outros pontos onde tem essa proximidade com essa região de queda — observa.

Defasagem na fiscalização

Conforme o auditor, a questão mais latente quando se fala em segurança no turismo é a falta de fiscalização. Atualmente, são os próprios turistas, guias e sociedade civil que fiscalizam as operações de segurança, observa Rodrigues.

— Um quesito que é bastante falho no nosso país é a fiscalização. Isso a gente não tem, praticamente, no país inteiro. A gente não tem agentes fiscalizadores. Hoje, quem que a gente considera fiscalizador são os próprios participantes, as empresas responsáveis que se autofiscalizam. A gente tem uma defasagem gigantesca por parte do poder público, que seria o nosso principal amparo — aponta.

Por essa falta de fiscalização, ele e outros profissionais da área criaram o aplicativo Eu Vivi - Associação Férias Vivas. No portal, os turistas podem descrever situações de perigo ou de boas práticas de segurança para orientar novos visitantes.

— A entidade conta com assessoria jurídica especializada para investigar e encaminhar denúncias de situações que coloquem em risco a integridade dos turistas — explica.

Orientações para evitar acidentes

De forma geral, conforme Rodrigues, com um sistema de gestão de segurança, é possível entender e observar coisas básicas que devem acontecer no ambiente turístico. Com esse sistema implementado, os operadores devem fazer uma anamnese do visitante (espécie de questionário com dados básicos e de saúde da pessoa) a fim de evitar e orientar sobre os riscos corridos no local.

— Você tem que fazer uma anamnese do visitante, saber qual é a condição dele de saúde, a idade, o histórico, e informar o tipo de atividade, os perigos e riscos que compõem aquela atividade. Quando você cobra uma atividade e não informa os perigos e riscos dessa atividade e acontece algum fato, o empresário é totalmente responsável sobre aquilo que aconteceu — analisa.

"É bem perigoso"

O condutor de turismo de aventura Charles Pilotti atua há pelo menos oito anos com grupos de diversas regiões do Brasil em passeios nos cânions Itaimbezinho e Fortaleza, em Cambará. O profissional considera que não há segurança no Fortaleza:

— O Itaimbezinho é todo cercado, então tu chega até uma parte da borda e tem uma cerca de madeira, tem os cabos protegendo o pessoal para que ele não chegue na borda do cânion. Já no Fortaleza não tem essa cerca. Então qualquer pessoa pode chegar na beira do abismo e, eventualmente, poderá acontecer o que aconteceu com a menina — analisa.

O condutor afirma que considera o Fortaleza um dos locais mais perigosos para levar turistas, pela falta de sinalização da borda do precipício.

— Eu já não levaria uma excursão de escola, por exemplo, não ficaria responsável por uma excursão nesse local. É bem perigoso mesmo. Você paga caro para entrar no parque e não tem segurança alguma. (Na entrada) não assina nada, apenas te dão ingresso, pedem nome, idade e CPF. Quando eu levo clientes, eles assinam (o termo) pela minha empresa. No próprio site não tem orientações e nem os riscos — salienta.

Drone poderia ter localizado vítima mais cedo

O médico João Eugenio, do Serviço Aeromédico do Estado de Santa Catarina (Saer), esteve na primeira aeronave a chegar no local da queda de uma criança no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul. Em entrevista no programa Estúdio Gaúcha, na noite de quinta-feira (10), caso o drone com câmera térmica tivesse chegado mais cedo ao local, haveria possibilidade do resgate ocorrer mais rapidamente.

— Talvez seria possível, sim. Talvez a gente poderia ter usado algumas técnicas ali de descensão para posicionar o nosso operador em um lugar mais próximo e conseguir chegar até a vítima. Mesmo que a gente tenha nossos procedimentos operacionais padrão, a gente vai ter que adaptar conforme a necessidade do momento e focando sempre no bem-estar da vítima — analisa.

Contraponto