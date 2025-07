Pastor nascido em Caxias do Sul é eleito presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia

Erton C. Köhler, nascido em Caxias do Sul, é o novo líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

O pastor Erton C. Köhler foi eleito como presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia nesta sexta-feira (4). Köhler é nascido em Caxias do Sul e iniciou a atuação nos anos 1990 no Sul e em São Paulo. Ele será o primeiro sul-americano a ocupar o cargo de líder mundial do movimento.