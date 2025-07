Parque Rural de Caxias do Sul ganha projeto inicial de zoneamento e implantação de cancha de laço

O Parque Rural deve ser implantado na Estrada Municipal 165, no distrito Vila Seca, interior de Caxias do Sul.

O Parque Rural de Caxias do Sul ganhou um projeto inicial de zoneamento e a implantação da cancha de laço e de provas , porém, ainda não há definição de quando se iniciam as obras.

O objetivo do projeto inicial de zoneamento, que teve como referência o Parque da Expointer, em Esteio, foi planejar a criação da cancha de laço e de provas em um lugar estratégico que direcione os futuros equipamentos e quadras do empreendimento que também vai contar com água, luz, rede de drenagem e esgoto. A terraplanagem de todo o espaço será feita pela Secretaria de Obras.

Ainda não tem licença ambiental

Entretanto, os trabalhos ainda não foram iniciados devido a falta de licença ambiental, mas, segundo o presidente da comissão e diretor da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Ricardo Daneluz, a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade já está trabalhando para a liberação. O diretor ainda comentou que não há um prazo de quando essas questões serão resolvidas, porém, destacou que a primeira obra será a cancha de laço e provas.

— Recomendo fazer um bom plano diretor antes de começar as obras para que o espaço fique bem organizado. É bom também que o grupo de trabalho faça os debates com todos os envolvidos até para definir as diretrizes a serem adotadas por todos— disse durante a apresentação do projeto.