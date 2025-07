Parque de São Francisco de Paula suspende passeios com veículos elétricos após dois turistas morrerem no sábado

Elas teriam caído com um carrinho elétrico dentro de um lago, segundo Polícia Civil. Rosane Tremea / Arquivo Pessoal

O Mátria Parque de Flores, em São Francisco de Paula, suspendeu, por tempo indeterminado, os passeios com veículos elétricos após dois turistas, identificados como Natalino de Vargas Domeraski e Jane Beatriz da Silva Frohlich, ambos de 61 anos, morrerem ao caírem com um deles dentro de um lago. O acidente ocorreu no sábado (5).

Leia Mais Moradores de Porto Alegre morrem após carrinho de passeio cair em lago de parque em São Francisco de Paula

"Como medida imediata, o passeio com os veículos elétricos autoguiados — administrados por empresa especializada e terceirizada — sairá de operação por tempo indeterminado", disse o parque em comunicado na manhã desta segunda-feira (7).

O parque permaneceu fechado no domingo (6) após o acidente e, nesta segunda, seguirá fechado "em homenagem à memória das vítimas e em respeito ao luto de seus entes queridos", disse em nota o parque, que é uma atração turística da cidade (leia, abaixo, a nota na íntegra). Além disso, disse que "prestou todo o apoio aos envolvidos e autoridades policiais".

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas, residentes de Porto Alegre, visitavam o parque com a família. De acordo com a delegada Fernanda Aranha, responsável pela investigação, os corpos foram encaminhados para necropsia – os exames vão indicar as causas das mortes.

— A Polícia Civil foi acionada para atendimento de ocorrência com resultado morte nas dependências do Parque Mátria envolvendo a queda de um carrinho elétrico recreativo de aluguel em um dos lagos do local. Medidas adotadas no local: perícia criminal acionada; apreensão do carrinho elétrico, que será submetido à perícia; remoção dos corpos para necropsia. As circunstâncias do fato serão apuradas no curso do inquérito policial, incluindo a investigação de falhas técnicas, análise de imagens e oitivas de testemunhas — disse a delegada.

Nota do Parque Mátria

"O Mátria Parque de Flores lamenta profundamente a fatalidade ocorrida no último sábado, 5 de julho, que resultou no falecimento de dois visitantes.

Neste momento de imensa dor, expressamos nossa solidariedade e as mais sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas. Desde o primeiro instante, estamos prestando total apoio às autoridades competentes, com as quais colaboramos de forma transparente para a apuração dos fatos. O Parque seguirá à disposição exclusivamente das autoridades, contribuindo com todos os esclarecimentos necessários, em respeito às famílias e à investigação.

Reafirmamos que a segurança de nossos visitantes e colaboradores é um valor inegociável para o Mátria. Seguiremos atuando com responsabilidade e rigor, comprometidos com a constante revisão e aprimoramento de nossos protocolos.Como medida imediata, o passeio com os veículos elétricos autoguiados — administrados por empresa especializada e terceirizada — sairá de operação por tempo indeterminado.