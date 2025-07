Os segredos da escola de Veranópolis que é destaque nacional no Enem

Na redação, a escola ficou em terceiro lugar no Brasil. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Das sete escolas do Rio Grande do Sul que figuram entre as cem melhores no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, uma é da Serra. O Colégio Regina Coeli, da rede privada, obteve 722 como nota média na prova do ano passado, alcançando a 45ª posição em nível nacional entre 22.718 instituições de ensino, e em segundo no Estado, de 1.182 participantes.

A média geral, que varia de zero a mil, é calculada a partir das notas de Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza e da Redação, levando em consideração apenas os inscritos que compareceram a todos os dias de exame.

Só que esse sucesso não é recente. A escola, que tem 77 anos de fundação, vem colhendo frutos há pelo menos uma década. Atualmente, a instituição conta com 490 alunos, divididos em Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio.

Cerca de 90% dos estudantes que concluem o Ensino Médio na Regina Coeli iniciaram os estudos ainda na Educação Infantil na instituição, o que também mostra o desenvolvimento integrado.

De acordo com Eliana Festa, coordenadora pedagógica, um dos ingredientes da receita é a metodologia, com foco no afeto e na individualização, ou seja, olhar atento para o desenvolvimento de cada aluno. A autonomia e a autoconfiança são estimuladas desde cedo, tanto é que na grade curricular existe uma disciplina chamada socioemocional.

— Fazemos essa transição de Educação Infantil, Fundamental e Médio de uma forma equilibrada, sustentada por metodologias e estratégias sólidas, ativas e diferenciadas que potencializam o aprendizado e preparam esses estudantes para esses desafios (como o Enem) — explica Eliana.

Em atividades extras, há o foco no esporte e a banda marcial, por exemplo, que começa no 6º ano do Fundamental e vai até o 3º do Médio. Desde a infância, o os alunos são incentivados a pesquisas científicas e ao sarau literário, com foco no desenvolvimento das habilidades. A escola também se preocupa com a formação continuada dos professores, com atividades mensais e semestrais.

Os alunos do 3º ano do Ensino Médio chegam ao dia do Enem tendo passado por seis simulados no modelo SAS — elaboradas pelo Sistema Ari de Sá —, que segue os mesmos moldes da avaliação nacional.

— Depois de cada simulado eles têm exercícios personalizados, e os alunos conseguem focar em suas dificuldades e habilidades que precisam aprimorar. Esses exercícios trazem, de forma individualizada, e as competências que até o próximo simulado eles tem tempo de trabalhar — contextualiza a coordenadora pedagógica.

Os exercícios são desenvolvidos por uma plataforma utilizada em sala de aula. Além dos simulados para o “terceirão”, há também as avaliações sistemáticas, aplicadas do 4º ano no Ensino Fundamental ao 2º do Médio. Alunos do 1º e 2º ano do EM também são estimulados a realizarem o Enem como treineiros.

— Nosso ensino médio acaba sendo concluído na segunda série, e a terceira série é revisão. Temos os alunos de segunda série do ensino médio com praticamente 100% do conteúdo concluído ao chegarem na prova do Enem. Já orientamos que eles procurem fazer toda a prova sempre com foco na redação. E o aluno do terceiro ano já passou por dois Enems, mais seis simulados, e chega tranquilamente.

O treino que leva ao topo

Para além do destaque geral, o Colégio Regina Coeli tem mais motivos para celebrar o Enem de 2024. A instituição ficou no terceiro lugar do ranking nacional de redação, com média de 929 — e primeiro no nível estadual. As aulas dessa área são da professora Cristiane Zanette, que busca a autonomia dos estudantes e preza pela interdisciplinariedade nas produções o que, na visão dela, prepara melhor os jovens.

— Os adolescentes, de uma forma geral, às vezes não conseguem linkar o que aprendem na geografia ou na história (por exemplo) com o tema de redação. O que eu faço é trazer os conceitos de filosofia, sociologia (por exemplo), para que eles possam trazer o repertório nos argumentos que vão utilizar, porque (na redação) não basta tu dizeres uma coisa, tu tens que provar, e não pode provar com qualquer coisa, tem que ser fundamentado — conta a professora de redação sobre o seu método de atuação em sala.

Cristiane Zanette é a professora de redação da escola. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Para além dos simulados, os estudantes do 3º ano do Ensino Médio têm uma produção de redação por semana. Eles têm dois períodos semanais para praticar a escrita. Mas vai além:

— Os segundos e terceiros anos (do Ensino Médio) além de ter os dois períodos de redação, têm mais dois períodos de oficina. (Nessas oficinas) trabalha as competências, ortografia, trabalha a filosofia, a sociologia. Além disso, eu me sento com cada aluno para olhar as produções anteriores, e na próxima produção textual, ele já aperfeiçoou. É treino, porque sabemos que quanto mais fazemos uma coisa, melhor nos tornamos, e individualização, esse trabalho de estar ao lado.

“Não é sair calculando por calcular”

Temida por muitos, a matemática é trabalha com naturalidade no Regina Coeli por dois professores, o Claiton Müller, que aplica a disciplina no Ensino Médio, e a Cassiana Sangali, do Ensino Fundamental.

— Fazermos com que eles não tenham medo da disciplina, e que tenham o gosto e paixão de estudarem sozinhos, eles gostam muito da autonomia — diz Cassiana.

"Fazermos com que eles não tenham medo da disciplina", afirma Cassiana Sangali, professora de Matemática do EF. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A média na disciplina também trouxe bons resultados no Enem do ano passado. Com nota de 782, ficou na 46ª posição entre todas as escolas participantes no país, e em terceiro no estado. De acordo com Müller, isso é reflexo de ações que começam desde o final do Ensino Fundamental, com atividades como:

a construção de uma catapulta no 9º no Ensino Fundamental, que abordar conceitos de matemática e física com um tiro de longo alcance e um de precisão;

a construção de uma ponte de espaguete no 1º do Ensino Médio, que precisa aguentar anilhas de academia, introduz, por exemplo, arquitetura e engenharia civil;

a construção de foguetes no 2º do Médio, com conceitos de matemática, física e química.

Em sala, o professor Claiton diz que os alunos preferem questões com “problemas reais” do que apenas equações para resolverem.

— Não é sair calculando por calcular e chegar a um resultado final que às vezes não faz sentido, é pegar um problema, interpretar ele e ver que ela (matemática) está presente ali também — afirma o professor de matemática.