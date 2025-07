Obras no bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, bloqueiam vias e alteram o trânsito

As obras de substituição da drenagem na Rua José Tomielo , entre a Avenida Rio Branco e a Rua Padre Gerônimo Rossi, começaram na última terça-feira (1º).

As mudanças visam implantar uma nova rede de tubulação com cerca de 120 metros de extensão, projetada para aumentar a capacidade de escoamento das águas pluviais, prevenindo alagamentos e melhorando o desempenho do sistema de drenagem da região.