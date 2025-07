Cronograma Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Obras de implantação de redes de esgoto e água seguem em 10 bairros de Caxias do Sul na próxima semana

De acordo com assessoria do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), trabalhos entram em fase final no bairro Universitário. Bloqueios no trânsito podem ocorrer nos diferentes pontos do município

25/07/2025 - 19h26min Compartilhar Compartilhar