Obras alteram o trânsito em 11 bairros de Caxias nesta semana

Na Rua Itararé, no bairro Bela Vista, obras tiveram início nesta segunda-feira (21).

Obras realizadas pelo Samae, em Caxias do Sul , alteram o trânsito de 11 bairros e um distrito durante esta semana. Além dos que já estão em andamento, nos bairros Desvio Rizzo, Universitário e Jardim América, outras frentes de trabalho tiveram início nesta segunda-feira (21) nos bairros Bela Vista, São Leopoldo e São Luiz.

São, em geral, obras de substituição e implantação de redes de água e esgoto , como na Rua Dr Montaury, no Centro, que está concluída. No entanto, segundo a prefeitura, o trânsito poderá ter bloqueios pontuais por conta da substituição da canalização de água.

No bairro Bela Vista, teve início nesta segunda as obras de implantação de rede de esgotamento sanitário na Rua Itararé, entre as ruas Irene Ferrari e Tereza Formolo Pontalti. A previsão é de estarem concluídas em até 10 dias.