O que é o transtorno opositor desafiador e os sinais que crianças podem apresentar

TOD se caracteriza por humor irritável constante nas crianças. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Se intensos e frequentes, sentimentos que são comuns, mas desafiadores em crianças, como a raiva e a teimosia, podem indicar um transtorno de comportamento. É um sinal de que pode não tratar-se apenas de uma "birra". Trata-se do transtorno opositor desafiador (TOD), ainda pouco conhecido, mas que também está no DSM-5, o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais.

— O principal critério dele é a percepção de um humor na criança muito irritável, muito raivoso, então é aquela criança que vai demonstrar muito esse comportamento e essa desregulação emocional. Mas tem alguns critérios, não é qualquer manifestação de raiva. Ele tem, por exemplo, que durar pelo menos seis meses, tem que ter a persistência desse comportamento — explica a doutora em Diversidade Cultural e Inclusão Social e professora de Psicologia da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Raquel Conte.

Outros sinais, elencados pela especialista, são de um comportamento desafiante com figuras de autoridades, como não aceitar ordens e limites, e também um traço vingativo. Segundo Raquel, em crianças menores de cinco anos, o comportamento deve se repetir na maioria dos dias por pelo menos seis meses. Já em crianças com mais de cinco anos, pode aparecer pelo menos uma vez na semana.

Professora de psicologia da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Raquel Conte. Raquel Conte / Arquivo pessoal

— Mesmo a criança sendo, por exemplo, repreendida, mesmo que se fale com ela ou que se tente controlar aquele comportamento, mesmo assim ela não consegue responder à intervenção que é feita. Então notamos que é um excesso, uma desregulação daquela emoção e que realmente fica inviável para os pais e professores conseguirem dar conta desse comportamento. Aí é necessário pedir ajuda para uma avaliação — descreve a especialista.

Brincadeira utilizada em consulta. Ulisses Castro / Agencia RBS

Atenção à intensidade dos sintomas

A médica pediatra especialista em transtornos de neurodesenvolvimento Paola Abreu observa também que a intensidade dos sintomas deve ser analisada. Ela percebe que geralmente há uma confusão entre características do autismo e do transtorno opositor desafiador.

Um dos principais enganos, inclusive, é em relação a birra. Paola lembra que no caso do transtorno do espectro autista (TEA), situações como essa podem acontecer mais por "inocência" da criança:

— Sempre tento explicar para as famílias que, no autismo, por exemplo, elas (as crianças) costumam ter mais uma inocência. Então, não são tão manipuladoras e tão vingativas quanto são na oposição. Então, (no autismo) têm uma rigidez de, às vezes, bater de frente com as pessoas, mas de uma forma muito mais imatura do que com o TOD, que eles batem de frente mesmo. Às vezes, mentem para conseguir o que eles querem. Para isso, eles têm que ter um cognitivo e uma maturidade já maior.

Médica pediatra Paola Abreu. Ulisses Castro / Agencia RBS

Como explica a médica pediatra, é normal que a birra apareça a partir dos dois anos, na fase de amadurecimento cerebral. Como a criança é imatura, é normal que reaja de forma explosiva. No caso do TOD, podem ser episódios intensos em idades mais avançadas. Paola lembra que os casos do transtorno aparecem com frequência aos oito anos.

— O TOD costuma ser a partir de quatro anos, mas mais frequentemente em torno de oito. Então, a idade é uma das coisas e a intensidade dos sintomas é outra coisa. A birra costuma ser algo que se resolve com muita facilidade. Por exemplo, a criança quer uma garrafa de água. Tu não vai dar essa garrafa de água. Se tu disser assim, "tá, pega", passou. Acabou ali naquela hora. Quando temos um transtorno de desenvolvimento associado, seja a rigidez do autismo, seja o comportamento do TOD, isso não passa só assim, as crises são muito mais intensas. Às vezes, duram horas e é difícil trazermos essa criança de volta para o estado natural dela — detalha a médica.

Diagnóstico

Conforme as especialistas, o diagnóstico do TOD pode ser feito por profissionais especialistas na área, como um neuropsicólogo, neuropediatra ou um psiquiatra da infância. Pelo Sistema Único de Saúde (SUS), famílias podem buscar o primeiro atendimento nas unidades básicas de saúde (UBS) para avaliação e, se for o caso, encaminhamentos.

O cenário mais favorável, conforme a especialista, é de uma intervenção mais precoce. A professora e psicóloga explica que se a criança com TOD não receber tratamento, ela pode desenvolver um transtorno de conduta ao crescer.

— Se ela não for trabalhada para conseguir aprender a regular suas emoções, ela vai ganhando cada vez mais corpo, força, vai aprendendo mais malandragem com a vida, e aí, temos, assim, um percurso já mostrado em várias pesquisas, que mostra que a criança vai, além de ser desafiadora, começar a ter transtornos de conduta. E aí, leva para coisas do tipo mentir, roubar, agredir animais, pessoas, até mesmo, às vezes, poder causar ferimentos. Então, vai só ampliando esse comportamento, vai para outro transtorno mais grave, e mais adiante pode até desenvolver uma psicopatia — alerta a especialista.

Paola observa que o TOD pode estar associado a outros transtornos, como o autismo e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A especialista lembra que é complexo identificar uma única causa para ocorrência deles:

— Não conseguimos identificar uma causa única para os transtornos de comportamento e neurodesenvolvimento. Eles são multifatoriais. Mas, quando temos, por exemplo, uma genética que já é favorável a um transtorno ou uma sucessão de outros transtornos que também podem acontecer, pode existir crianças com autismo, TDAH e TOD, por exemplo.

Psiquiatra João Marcos Fruet, de Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

"O que falta hoje em dia é diálogo entre pais e filhos"

Ao mesmo tempo que buscar o auxílio de profissionais é importante, os pais também devem seguir com cuidados o acompanhamento junto aos filhos. O psiquiatra João Marcos Fruet aconselha sobre a importância de manter o diálogo:

— Muitas vezes, as crianças com transtorno opositor desafiador também têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade conjuntamente. Porque o fato delas, em algum momento, sentirem que algo se perdeu da essência delas, algo pode ter sido roubado delas, algum trauma na infância as faz agir de forma violenta, agressiva. Quando elas agridem o outro, furtam, é um desespero que existe ali, é um pedido de socorro. Existe uma esperança se os pais sentarem, conversarem, e tentarem ver o que está acontecendo com a criança, ao invés de julgar. Então o pai tem que ver por que que isso está acontecendo, ter o carinho, o amor de sentar com o filho e perguntar: "que atitude é essa?".

Segundo o especialista, o TOD e a hiperatividade grave são formas dos filhos chamarem a atenção de que algo está errado e que as crianças estão em sofrimento - visto também em crianças que sofreram algum tipo de trauma.

— É como se fosse um acting out, é uma atitude sem poder simbolizar, porque não foi simbolizado por alguém, ninguém sentou pra conversar com ela, então o que falta hoje em dia é muito diálogo entre os pais e os filhos, de permitir que eles se expressem — percebe Fruet.

Outra situação que o psiquiatra chama atenção que deve ser trabalhada com as crianças é a imposição de limites. Fruet relata que os pais não podem se tornar refém dos filhos:

— Dar em excesso não é amor. É desamor, porque o amor tem limites, e tu tem que ensinar um filho sobre tolerar a falta, que ele não pode tudo, que ele tem que respeitar o próximo.

Brincar pode ajudar na construção de sentimentos

Mesmo com rotinas apertadas, o especialista lembra da importância dos pais reservarem um tempo para os filhos, seja para o ensinamento de lições ou para brincar. Para Fruet, são também maneiras de desenvolver a inteligência emocional nas crianças.

O especialista lembra como as crianças costumam utilizar os adultos, especialmente os pais, como modelos e até espelhos — ou seja, repetindo as ações dos mais velhos. O psiquiatra sugere que os pais também devem incluir os filhos nas tarefas domésticas para adquirirem responsabilidade.

A brincadeira, como conta Fruet, pode ajudar também na construção do sentimento do apego. O psiquiatra vê como algo positivo, ainda mais num momento em que tudo parece instantâneo ou descartável no mundo. Como explica o especialista, o brincar é o primeiro momento criativo afetivo ao qual a criança começa a se mostrar e interagir com o mundo.

— É importante para a criança que ela possa aprender junto com os pais sobre o brincar, porque o brincar é o primeiro momento que a criança começa a se mostrar para o mundo. Vocês devem lembrar da primeira bicicleta. A minha primeira bicicleta foi do meu irmão, foi reformada porque os pais não tinham condições, e eu não esqueço a cor dela, o quanto eu andei, o quanto eu gastei aquela bicicleta, o quanto eu gostava. Então, aprendemos a gostar das coisas e amar aquilo que temos, e conservar, e não importa se ela foi usada ou não, o que importa é que podemos ter algo. Não tínhamos essa coisa de hoje em dia, de que tudo é muito instantâneo, e hoje é tudo descartável — analisa.

Aliado a isso, o especialista lembra que os pais devem afastar os filhos das telas. Uma boa saída é limitar o uso delas. O excesso, como explica Fruet, pode afetar o sistema nervoso, impedir a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, e aumentar o cortisol, o que deixa a criança mais agitada, agressiva e reativa, e até culminando numa dependência e provocando situações como notas baixas, desatenção e atitudes opositoras.