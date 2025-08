Número de motoristas embriagados ou que se recusaram a passar pelo teste do bafômetro cresce 17% em Caxias

No primeiro semestre deste ano, 398 foram autuados pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), contra 340 do mesmo período do ano passado.

O aumento é de 17% nas 15 operações divulgadas pela prefeitura e realizadas de janeiro a junho desse ano. No mesmo período de 2024 haviam sido 11 Operações Balada Segura e Happy Hour, que ocorrem durante as noites e madrugadas.

Em ambos os períodos, as atuações da SMTMM foram impactadas por períodos de chuva, que diminuíram os números das ações. Ainda assim, a cada nova edição, uma média de 30 motoristas é flagrado ou se recusa a passar pelo teste do bafômetro.

Multa e suspensão da CNH

Segundo a SMTTM a maioria dos motoristas abordados com sinais de embriaguez se recusa a realizar o teste do bafômetro, ainda que as sanções sejam muito parecidas com quem sopra o equipamento e flagra a alcoolemia.